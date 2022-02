Marco Buschmanns Agenda : Betriebskosten der Freiheit

Behördenleiter unterliegen der Logik der Betriebswirtschaftslehre, auch wenn sie Minister heißen.“ Marco Buschmann, der diesen Satz vor elf Jahren in der „Frankfurter Rundschau“ schrieb, steht als Bundesminister der Justiz heute selbst einer solchen Super-Behörde vor. Buschmann, geboren 1977 in Gelsenkirchen, wurde 2009 erstmals in den Bundestag gewählt. Seine Partei, die FDP, konnte damals in die Bundesregierung eintreten und als Juniorpartner von Angela Merkel die SPD ersetzen. Den Zeitungsbeitrag von 2011 veröffentlichte Buschmann als Vorsitzender der rechtspolitischen Arbeitsgruppe seiner Fraktion. Thema des Artikels war das Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz, mit dem die Große Koalition 2007, wie der monströse Name sagt, das Terrorismusbekämpfungsgesetz aus dem Jahre 2002 ergänzt hatte. Buschmann erläuterte die Forderung der FDP, die Frage, ob das Gesetz noch einmal ergänzt oder umgekehrt um überflüssige Bestimmungen verkürzt werden sollte, „durch eine unabhängige Kommission unter Einbindung des Parlaments bewerten zu lassen“.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Die Leiter der Sicherheitsbehörden lehnten eine solche Evaluation ab. Seine Kritik an dieser Haltung stützte Buschmann in der Zeitung nicht auf den liberalen Urverdacht gegen den Staatsapparat, dass Geheimdienst- und Polizeichefs Sicherheit um jeden Preis wollten. Stattdessen erklärte er den Widerstand der Sicherheitsbürokratie mit einer organisationssoziologischen Überlegung, die auch jenseits des Sicherheitsbereichs Gültigkeit beanspruchte. Dabei nahm er eine Relativierung beziehungsweise realistische Einordnung der Funktion des Rechts vor. Das Pflichtenprogramm von Behörden und der Modus seiner Erledigung ergeben sich nicht ausschließlich aus dem Gesetz, sondern richten sich auch nach den tatsächlichen, das heißt finanziellen Möglichkeiten. Die Leiter haben ständig ihre Bilanz im Kopf, und zwar im technischen Sinne der Betriebswirtschaft: „Sie haben klare Aufträge, die sie mit begrenzten Ressourcen erfüllen müssen. Jede zusätzliche Option im Gesetz, die ihnen die Arbeit erleichtert, kommt ihnen tendenziell gelegen. Denn im Zweifel bedeutet das für sie: Sie müssen weniger Ressourcen einsetzen, um den eigenen Auftrag zu verwirklichen.“