Höhlenkloster Kiew : Zu Moskau gehörig? Das war einmal!

Eine Frau betet Mitte Juni in der unterirdischen Kapelle des Kiewer Höhlenklosters, das zum Moskauer Patriarchat gehörte. Bild: Frank Röth

Am rechten Ufer des Dnjepr leuchten die goldenen Kuppeln des Kiewer Höhlenklosters. Die sommerliche Mittagshitze steht zwischen den Klostermauern. Mönche mit langen grauen Bärten huschen in schwarzen Kutten von Kirche zu Kirche, von einem Gottesdienst zum nächsten. Es ist ein hoher orthodoxer Feiertag, viele Gläubige tummeln sich in einem der wichtigsten Zentren der orthodox-slawischen Kultur.

Das Lawra-Kloster ist eine der Touristenattraktionen der ukrainischen Hauptstadt. Doch die Fremdenführerin Nina hatte schon lange keine ausländischen Besucher mehr, denen sie es hätte zeigen können. Unter ihrem Kopftuch schauen lange, zu einem Zopf gebundene braun-graue Haare heraus. Die hochgeschlossene Bluse und der knöchellange Rock lassen sie älter wirken, als sie wahrscheinlich ist. Weiblichen Besuchern, die Hosen tragen, zu viel Dekolleté zeigen und ihr Haar nicht bedecken, drückt sie ohne viele Worte einen Wickelrock und zwei Tücher zum Verhüllen in die Hand.