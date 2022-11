Mumien im Film und in der Literatur : Die Toten verraten uns, wer wir sind

Am 5. April 1923 verkündet die „New York Times“ auf ihrer Titelseite ein plötzliches Ableben: George Edward Stanhope Molyneux Herbert, der fünfte Earl of Carnarvon, ist infolge eines Insektenstichs im Alter von 56 Jahren einer Streptokokken-Infektion erlegen. Der Sterbeort des Earls ist Kairo, und – das ist der Kern dieser Meldung – die Spur der Infektion führt die Nachrichtenagenturen zurück zu jener Grabstätte, die der Grableiter des Earls, Howard Carter, in dessen Anwesenheit am 26. November 1922 geöffnet hatte: die Grabstätte des Tutanchamun. Und während sich zunächst noch Mediziner über den Zusammenhang des Verlaufs von Lungenentzündungen und klimatischen Bedingungen auslassen, melden sich in der zweiten Hälfte des Beitrags Stimmen zu Wort, die hier ganz andere Kräfte am Werk sehen, nämlich einen altägyptischen Fluch.

Wohlgemerkt: Es gibt für diesen Fluch im konkreten Fall keinen Anhaltspunkt. Die Inschrift, die sich angeblich über dem Eingang zum Grab befunden haben soll und dem, der die Ruhe des Pharaos zu stören wagt, verspricht, dass „der Tod ihn auf schnellen Schwingen“ ereilen möge, wurde von einem Reporter der „Daily Mail“ erfunden; tatsächlich besitzt die Grabkammer keine Botschaften an Eindringlinge. Und doch: Die Vorstellung einer Heimsuchung der archäologischen Moderne durch die von ihr freigelegte Vorwelt haftet an dieser Graböffnung als eine unabweisbare Erzählung, der im Folgenden auch weitere, für sich genommen unspektakuläre Todesfälle führender Ägyptologen eingeschrieben werden, namentlich der Tod von Georges Bénédite 1926 und der von Albert Lythgoe 1934 – auch sie einst Besucher der Grabstätte Tutanchamuns. Der Fluch überkommt und überdauert sie alle. Noch 1980 lässt er sich in Philip Leacocks heute eher mit Befremden anzuschauende Fernsehproduktion »The curse of King Tut’s tomb« überführen und ausgestalten, in der in Carnarvons Sterbesekunde alle sechs Stromkraftwerke Kairos zugleich den Geist aufgeben, während die mit Osiris und Ra eins gewordene Seele Tutanchamuns den Earl zu sich holt.