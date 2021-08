Karlsruher Rundfunkrecht : Als hätte der Text sich selbst geschrieben

Wer ist hier Träger des Grundrechts aus Artikel 5 des Grundgesetzes? Die Beschäftigten, die Hörer oder die Anstalt? Das Funkhaus des Rundfunks Berlin-Brandenburg am Theodor-Heuss-Platz in Berlin. Bild: dpa

Der Beschluss zur Erhöhung der Rundfunkgebühren, den der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts am 5. August 2021 verkündet hat, ist in Teilen der Presse in einem schrillen Ton angegriffen worden, der im öffentlichen Umgang mit den Verfassungsorganen der Bundesrepublik bislang nicht üblich war. Die Urteilsschelte wird radikalisiert zum Zweifel an der Legitimität der Institution. Man kennt diese Rhetorik aus dem Amerika Donald Trumps und dem Großbritannien des Bürgerkriegs über den Brexit. Die Bild-Zeitung stellte Stephan Harbarth, den Senatsvorsitzenden und Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, an den Pranger. Ihre Schlagzeile zum „Hammer-Urteil“ verwendete zu einem Foto von Harbarth in roter Robe ein boulevardtypisches Wortspiel: „Von diesem Richter werden wir zur Kasse GEZwungen.“ (Man rechnet offenbar mit einer älteren Leserschaft. Die Gebühreneinzugszentrale wurde zum 1. Januar 2013 vom Beitragsservice der Rundfunkanstalten abgelöst.)

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Eine Sprechblase charakterisierte den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten als „Merkels Mann in Karlsruhe“. Die Bildzeile teilte außerdem mit, dass er „sein erstes Richteramt“ bekleide. Die scheinbar harmlose Information suggeriert, dem Rechtsanwalt und Politiker Harbarth fehle die erforderliche richterliche Erfahrung. Aber nur sechs der sechzehn Plätze in Karlsruhe müssen mit Richtern der obersten Gerichte des Bundes besetzt werden, und Peter Müller qualifizierte sich 2011 als Nachfolger von Udo Di Fabio nicht dadurch, dass er vor seiner Laufbahn in der Berufspolitik vier Jahre lang Richter am Amts- und Landgericht in Saarbrücken gewesen war.