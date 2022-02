Der Fall Böhmermann : Wann ist Satire Kunst?

Hätte Jan Böhmermann kein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten fabriziert, sondern in seiner Fernsehsendung eine Plakatcollage gezeigt, hätte der Streit um die Zulässigkeit seiner Erdoğan-Satire wohl nicht den Ausgang genommen, den das Bundesverfassungsgericht jetzt mit der Abweisung von ­Böhmermanns Verfassungsbeschwerde bestätigt hat. In dem von Erdoğan angestrengten Zivilprozess haben Landgericht und Oberlandesgericht das Gedicht in seine Einzelteile zerlegt und über jeden Vers separat entschieden. Erdoğan muss hinnehmen, dass ihm Tätigkeiten aus dem Katalog sexueller Perversionen angedichtet werden, wo den Richtern bei einer einzelnen Stelle eine bildliche Lesart im Sinne eines kritischen Bezugs auf seine Amtsausübung plausibel schien. „Er ist der Mann, der Mädchen schlägt / und dabei Gummimasken trägt.“ Angeblich wird der Zuhörer bei dieser Sadomaso-Szene an die Niederschlagung von Demonstrationen denken. Nur sechs von 24 Versen bestanden diesen Test; achtzehn wurden verboten.

Wäre das Corpus Delicti ein Plakat gewesen, hätte es nicht genügt, lediglich die Genitalien des Karikierten zu überkleben; man hätte vom Sex mit Tieren und Kindern nichts sehen dürfen. Ein zu drei Vierteln geschwärztes Bild hätte aber den Unsinn dieses gerichtlichen Umgangs mit Satire offenkundig gemacht: Es wäre nur noch ein Exempel für etwas, das es unter dem Grundgesetz nicht geben darf – Zensur. Da man Texte Wort für Wort rezipiert, im Modus des Nacheinander, lassen sie sich scheinbar leichter in bedenkliche und unbedenkliche Partien aufteilen als Bilder. Aber ist das angemessen? Kann es sein, dass aus diesen Gattungseigenschaften ein unterschiedlicher Rechtsschutz für Satire in Wort und Bild folgt? Zur Klärung dieser Frage hätte die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts – dieselbe, die kürzlich zugunsten von Renate Künast entschied – etwas beitragen können, wenn sie ihren Beschluss begründet hätte.