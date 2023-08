Auf einer Ebene liefert die Serie von internen Diebstählen, die vor wenigen Tagen den vorzeitigen Rücktritt von Hartwig Fischer als Direktor des British Museum und davor die Entlassung des Kurators Peter Higgs verursacht haben, den Stoff für eine filmreife Kriminalgeschichte. Darin käme Ittai Gradel die Rolle des genialen Detektivs Sherlock Holmes zu. Mit der Kunstfigur hat der angesehene dänische Gemmenexperte und -händler, der den Skandal aufdeckte, die akribische wissenschaftliche Vorgehensweise gemeinsam. Die Blamage ist aber auch ein Trauerspiel, das die Autorität der Institution in einer heiklen Phase untergräbt, in der die Idee des Weltmuseums zunehmend in der Kritik steht und Restitutionsforderungen mit wachsendem Nachdruck vertreten werden.

Dass Fischers Rücktritt unmittelbar vor einem Feiertagswochenende bekannt gemacht wurde, bevor eine Interimslösung für die Direktion feststand, weckt wenig Vertrauen in das Kuratorium des Museums, dessen Vorsitzender, der ehemalige Finanzminister George Osborne, die Krise in den letzten Wochen aus seinem Urlaubsort in Griechenland in den Griff zu bekommen suchte. Seit vergangenem Freitag ist das Museum ohne Führung, obwohl der schon vorher kaltgestellte Fischer so lange bleibt, bis ein kommissarischer Direktor eingesetzt wird. Das soll noch in dieser Woche geschehen, erfordert jedoch die Zustimmung des Kulturministeriums.