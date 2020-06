Corona-Vorschriften : Das Strafrecht macht sich locker

Knapp zwei Monate nach den letzten Änderungen ist am 23. Mai das Zweite Covid-19-Bevölkerungsschutzgesetz in Kraft getreten. Bislang auch in juristischen Fachkreisen unbemerkt hat sich damit ein grundlegender Wandel in der „Bekämpfungsstrategie“ des Gesetzgebers vollzogen. Wer seither an einer Versammlung teilgenommen und wegen Verstoßes gegen ein Kontaktverbot eine Anzeige erhalten hat, kann beruhigt sein: Es handelt sich nur noch um einen Strafzettel wie nach dem Falschparken, mit etwas Geld ist die Sache rasch und rückstandslos aus der Welt geschafft. Was den Behörden bleibt, ist die Möglichkeit der Festsetzung eines Bußgeldes von 150 Euro, je nach Bundesland. Das lässt sich einpreisen: Wem es das wert ist, der kann es riskieren, altbekannte Freiheiten neu zu entdecken.

Noch vor wenigen Wochen stand auf Zuwiderhandlungen gegen Versammlungsverbote im Höchstfall Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Doch mit Kriminalstrafe sanktioniert werden nun nur noch diejenigen, die gegen Infektionsschutzmaßnahmen verstoßen und dadurch auch tatsächlich Sars-CoV-2 verbreiten.