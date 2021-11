Corona und Impfverweigerer : Dieser intime, hochemotionale Piks

Es ist ein unbegreiflicher Skandal: Die Corona-Lage verschärft sich immer weiter, aber alle halten still. Es rächt sich auch, dass die Regierung die Sache von Anfang an falsch angepackt hat.

Das Tempo des Regierungshandelns gegen Corona ist wirklich atemberaubend. Die Bundeskanzlerin hat sich wohl um ein glattes Jahr vertan, als sie uns auf ihrem aktuellen Podcast, ganz Mutter vernünftig, wieder gut zuredet: „Jetzt ist der Impfstoff da, und wir müssen nur zugreifen, schnell zugreifen.“ Wie meint sie das: solange der Vorrat reicht? Also nichts wie hin. Aber gibt es diesen brandheißen Stoff?

Was ist eigentlich los mit Deutschland? Seit bald einem Jahr gibt es den Impfstoff nun, aber die Inzidenz war noch nie so hoch wie jetzt, die infrastrukturelle Lage noch nie so kompliziert und unabsehbar, für alle Beteiligten. Als es noch kein Mittel gab, wurde die so genannte Triage zu einem moralischen Kardinalproblem erklärt, als hätten sich ähnliche Fragen vorher nie gestellt: Wen retten wir zuerst – den Kränkeren, den Jüngeren, den mit der mutmaßlich längeren Lebenserwartung?

Inzwischen wird darüber diskutiert, ob das Verschieben von Krebs- oder Herzoperationen vertretbar ist, wenn ein Corona-Kranker ebenfalls eine Behandlung braucht. Und was ist, wenn dieser Kranke sich nicht impfen lassen wollte und also im Grunde selbst schuld ist? Oder Schwerverletzte im Straßenverkehr: Müssen die sich darauf gefasst machen, dass ärztliche Kapazitäten erschöpft sein können, weil gerade wieder ein Corona-Patient dran ist, womöglich auch ein ungeimpfter?

Warum wurde der Impfstoff zerredet?

Statt für solche Fälle, die inzwischen weniger konstruiert wirken als in normaleren Zeiten, eine klare Ansage zu machen und jeden mit den möglichen Folgen seines Querulantentums zu konfrontieren, ließ man es zu, dass der unerwartet schnell verfügbare Impfstoff, der eine zivilisatorische Errungenschaft ist, mit allerlei Gedankenspielen und Verweisen auf statistische Ausnahmen, die es bei jedem Medikament gibt, zerredet und der Verzicht darauf immer weiter legitimiert wurde.

Es bleibt das Geheimnis jener leisetreterischen Politiker, deren Angst vor einem eventuellen und sei es auch nur indirekt, durch die Hintertür ausgeübten Druck oder gar Zwang offenbar größer ist als die vor dem Virus, warum sie die spätestens jetzt mit Händen zu greifende Besonderheit dieser Lage nicht offen aussprechen: dass es gar nichts mehr zu diskutieren und zu überlegen gibt und im Grunde nie gab.

In diesem bräsigen Modus – „Der wahre Nationalcharakter der Deutschen ist Schwerfälligkeit“ (Schopenhauer) – geht das weiter. Statt, wenn auch mit gewaltiger Verspätung, endlich etwas Emphase in die Botschaft zu legen, dass es ja längst ein Gegenmittel gibt, leiert die Bundeskanzlerin ihren Appell herunter wie etwas, das man befolgen, aber auch genauso gut in den Wind schlagen kann. Wenn man aber jemanden überzeugen will, erst recht von einer für alle wichtigen Sache, dann sollte man sich rhetorisch ein wenig ins Zeug legen. Man höre und sehe sich an, wie der französische Staatspräsident das macht oder schaue nach Österreich, das einfach einen Lockdown für Ungeimpfte verhängt.