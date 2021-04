Corona und Föderalismus : War Merkels Drohung ernst gemeint?

Drohung an die Länder: Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei Anne Will Bild: NDR/Wolfgang Borrs

Am letzten Montag schickte Bundestagspräsident Schäuble ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages an die Fraktionen. Es stellt fest, was durch einen Blick ins Grundgesetz leicht zu ermitteln ist: Maßnahmen gegen die Corona-Infektion wie Kontaktverbote oder Schulschließungen bedürfen keiner Ministerpräsidentenkonferenzen. Der Bund kann die Sache in die Hand nehmen und per Gesetz all das regeln, was bisher in Rechtsverordnungen der Länder stand. Der Bundestag kann auch die Bundesregierung ermächtigen, solche Verordnungen zu erlassen. Diese Verordnungen bedürfen dann der Zustimmung des Bundesrats.

Eine solche Möglichkeit hatte erst durch eine Andeutung der Kanzlerin in einer Talkshow am Sonntag die breitere Öffentlichkeit erreicht – in Form einer Drohung an die Länder, doch die im Konsens getroffenen Maßnahmen umzusetzen. Es herrschte freilich Unsicherheit, wie der Bund diese Drohung wahrmachen könnte.