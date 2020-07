Corona und die Kirchen : Ein Kampf an Gottes Seite

Gott kommt nicht, wie er schon in Auschwitz nicht kam und in Ruanda, nicht bei der Tsunami-Katastrophe in Südostasien 2004 und schon nicht 1755, als bei einem verheerenden Erdbeben in Lissabon Zehntausende den Tod fanden. Lissabon steht seitdem für einen ersten tiefen Einschnitt im Nachdenken über Gott und die Welt in der Neuzeit. Wie konnte ein guter und allmächtiger Gott das zulassen? Mit jeder Katastrophe, mit jedem unschuldigen Leiden steht diese Frage für gläubige Menschen wieder im Raum. So auch jetzt.

Die Frage stellt sich nach wie vor, weil schon der erste prominente Versuch einer Antwort nicht überzeugen konnte. 1710 erschien Gottfried Wilhelm Leibniz’ Buch „Abhandlungen über die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Bösen“. Darin machte sich der Philosoph zum Anwalt Gottes. Leibniz argumentiert, dass ein allgütiger, allmächtiger und allwissender Gott nur „die beste aller möglichen Welten“ habe erschaffen können und dass das darin vorkommende Übel notwendig oder jedenfalls erklärbar sei. Man könnte den Kerngedanken der leibnizschen Argumentation auch in dem lakonischen Satz zusammenfassen: Tut mir leid, es ging leider nicht besser.

Furcht und Zittern

Besonders plausibel wirkt das nicht. Wird hier nicht einfach nur der Widerspruch zwischen Gottesbegriff und Welterfahrung in die Sphäre des Göttlichen verschoben, indem Leibniz den allmächtigen Gott bei seiner eigenen Schöpfungsaufgabe an Grenzen stoßen lässt? In seinem 1791 veröffentlichten Aufsatz „Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee“ kritisiert Kant Leibniz als einen anmaßenden Denker, der die Grenzen der Vernunft missachte. Kant bezeichnet den Vorschlag von Leibniz als „doktrinal“. Mit diesem, wie Jan Philipp Reemtsma unlängst schrieb, „beiläufigen Abhaken dieser Idee“ ist die Frage der Theodizee für die einen überholt und für die anderen wieder offen.