Debatte um „Wir-Gefühl“ : Einheit auf Abstand

Was wird das für ein Sommer werden? Mit Weißweinschorle auf dem Balkon oder im Strandkorb hinter Plexiglasscheiben? Was passiert, wenn vierzig Millionen Deutsche nicht ins Ausland reisen? Die Grenzen öffnen langsam wieder, Ryanair wird wieder fliegen, aber wer will schon mit Ferienlaune in die Türkei, wenn sich überall auf der Welt die gleichen düsteren Krisenwolken am Himmel abzeichnen – nach den medizinischen kommen die ökonomischen und politischen und danach die sozialen, mentalitätsgeschichtlichen, psychologischen. Hygiene ist das Schlagwort der Stunde.

Nicht nur in historischer Hinsicht hat der Begriff in unseren Breitengeraden einen schweren Klang. Hygienisch Urlaub machen, hygienisch Essen gehen, hygienisch in der Sonne liegen – das klingt nicht nach einem Sommer, an den wir uns gerne erinnern werden. Man hört – neben denen, die sich als Zeichen ihres „demokratischen Widerstands“ gar nicht mehr waschen – auch von solchen, die inzwischen nach jedem Telefongespräch hektisch zum Becken laufen, um sich den gefühlten Virenschmutz von den Händen zu schrubben. Die Zahl der Verstörten nimmt zu und die der Planlosen auch. Niemand weiß, wie sich das Infektionsgeschehen entwickeln wird, ob eine „zweite Welle“ kommt oder die Kurve flach bleibt. Das Tor in die Zukunft, das uns eben noch abgeschlossen schien, steht auf einmal wieder sperrangelweit offen. Vielleicht so offen wie seit 1990 nicht mehr.