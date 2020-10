Viren-Schnelltests als Chance : Raus aus dem Schlamassel!

Alles lahmlegen, teilweise lahmlegen, regional oder mit Vorankündigung lahmlegen – die Variationen der Lockdown-Debatte, die nun doch wieder zu führen ist, weil die Pandemie nun auch in Deutschland nach WHO-Kriterien praktisch außer Kontrolle geraten ist, ließe sich mit einem makabren Gesellschaftsspiel beschreiben. Doch egal wie es nun wieder gespielt wird, die Virus-Mahner und Lockdown-Warner bringen am Ende nur pragmatische Lösungen an einen Tisch. Der gesamte Kulturbetrieb ist offensichtlich auf solchen Pragmatismus angewiesen, ebenso wie der Medizinbetrieb, die Eventbranche, Gastronomie und natürlich auch Schulen, Kitas und Heimbetreiber.

Hygienepläne und Corona-Regeln sind gesetzt. Aber was, wenn das nicht mehr reicht? Hier kommen Joe Biden und Christian Drosten ins Spiel. Beide, der amerikanische Präsidentschaftskandidat und der Virologe, haben in den vergangenen Tagen massiv für eine pragmatische Lösung geworben, die als Schlagwort wochenlang schon kursiert: Viren-Schnelltests. Biden hat in einem Sieben-Punkte-Konzept angekündigt, 200 Millionen Dollar einsetzen zu wollen, um die Schulen mit Abermillionen Schnelltests vor pauschalen Schließungen zu bewahren. Für einen Wahlkämpfer ist das nur opportun. Aber geht das? Drosten hat seinen Vortrag vor dem „World Health Summit“ Anfang der Woche dazu genutzt, die wissenschaftliche Antwort zu geben: Es geht! Im Prinzip. Einige, wenn auch längst nicht alle Corona-Schnelltests hätten inzwischen das Zeug zum „Game Changer“ – mehr Überzeugung geht kaum.