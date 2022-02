Corona-Proteste : Selbst der Kaiser hätte euch geimpft

Aktualisiert am

„Spaziergänger“ bevölkern Sachsens Straßen. Sie wähnen sich in einer Diktatur. Doch es gibt Gegenproteste. Über eine Bewegung, die dem rechten Treiben nicht tatenlos zusieht.

Die Kraft der Zivilgesellschaft: In Leipzig-Engelsdorf protestieren engagierte Linke gegen Corona-Leugner und rechten Hass Bild: Tom Richter

Sie sind viele an diesem Montagabend, sie tragen Schwarz und rufen laut: „Hurra, hurra, die Antifa ist da.“ Leipzig-Engelsdorf, ein Vorort mit gepflegten Gärten, Carports, Einfamilienhäusern, gehäkelten Gardinen und einer starken AfD soll heute ihnen gehören. „Ob Ost, ob West, nieder mit der Nazi-Pest“ und „Selbst der Kaiser hätte euch geimpft“ schallt es durch die Dunkelheit. Doch die querdenkenden Corona-„Spaziergänger“ sind ebenfalls ausgerückt, gegen die „Diktatur des Corona-Staates“. Zweihundertfünfzig, vielleicht dreihundert Menschen bevölkern die Engelsdorfer Straßen, ohne Masken, aufgebracht. „Verpisst euch, haut ab, ihr Wichser“, brüllen sie in Richtung der Linken. Ein paar breitschultrige Männer erheben drohend ihre Fäuste. „Bekannte Hooligans von Lok Leipzig. Faschos“, sagt einer der Schwarzgekleideten, und dann erheben alle ihre Stimme: „Alerta, Alerta, Antifascista“. Wie eine wacklige Wand wirken die Polizisten, die sich zwischen beiden Gruppen positionieren – und man fürchtet, diese Wand könnte einer Eskalation nicht standhalten.

Weit verbreiteter Antisemitismus

Melanie Mühl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Irena Rudolph-Kokot, Ende vierzig, blonde Rastazöpfe, Maske, Mitinitiatorin der Aktion, SPD-Mitglied, läuft hinter dem Lautsprecherwagen. Sie ist zufrieden, die Beteiligung ist gut. Die Mitglieder des Aktionsnetzwerks „Leipzig nimmt Platz“ sind lange nicht mehr in Engelsdorf auf die Straße gegangen, es gab genug zu tun an anderen Orten, mitten in der Stadt, aus der man die demonstrierenden „Querdenker“, die ihre verschwörungstheoretischen Erzählungen verbreiteten, vertreiben wollte. „Mit Erfolg“, sagt Rudolph-Kokot.