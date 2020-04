Corona-Prävention : Was verändert sich durch eine Maskenpflicht?

Was bewirkt es, wenn wir plötzlich alle Schutzmasken tragen? Ein Lächeln bleibt unsichtbar, aber wir können uns noch in die Augen sehen. Und uns hören. Ein Gastbeitrag.

Die strapaziöse Zumutung für die Sozialordnung wie für Selbstdefinition der Menschen verändert gewohnte Perspektiven des Umgangs. Was würde Hans Blumenberg sagen? Metaphorisches rückt ein in einen Konkretismus, das Wörtlichnehmen bestimmt die Beziehungen, als ließe sich das Unbegreifbare nur in der Umkehrung verstehen: Der Abstand, als eine Maxime der Schonung des Gegenübers, als ein elastisch gehandhabtes Medium der Selbstschonung, zivilisatorische Errungenschaft und Ausdruck der Lebenskunst, wird zum Diktat, buchstäblich auf Tritt und Schritt. Gleiches widerfährt der Maske. Das Medium der spannungsreichen Geheimnishaftigkeit gerät zur Vermummung. Und hätte man sich je vorstellen können, dass der Atem, Metapher allen Lebens, plötzlich zur Bühne wird, auf der das Virus seinen grausigen Veitstanz vollzieht? Zwingt das buchstäbliche Maskentragen demnächst Menschen nicht nur in Österreich, sondern rund um den Globus, sich zu einem gespenstischen Dauerkarneval zu verabreden?

Ganz gewiss nicht. Auch werden wir nicht in ein Zeitalter des Überwachungsstaates eintreten, das nur ein seit langem unter Berufung auf Foucault verbreitetes Gerücht ist. Zweifellos stehen die Heil- und Pflegeberufe vor einer gigantischen Herausforderung. Dabei sind nicht etwa die medizinisch notwendigen oder pflegerisch gebotenen Handgriffe und Verrichtungen das Problem, sondern die Übergänge, das Grüßen und Verabschieden, Äußerungen, die im Umgang mit den Schwachen einem Kontinuitätsversprechen mimisch oder gestisch Ausdruck verleihen. Maskiert ist das nur eingeschränkt möglich, verkürzt.

„Die Patientin konnte mein Lächeln zum Abschied nicht sehen, nur in die Augen schauen konnte ich“, so berichtet eine Krankenschwester aus ihrem Alltag auf der Intensivstation. Als ein Zustand entfremdeter Kommunikation setzt dies den Beteiligten arg zu. Es beschwört die Gefahr herauf, den Eindruck einer unechten Begegnung zu hinterlassen – mit Verdacht oder auch Apathie als deren Ausdrucksform – und dadurch das stillschweigende Abkommen des Betreuungsauftrags zu sabotieren. Die Patienten der Intensivstation müssten befürchten, um die Würde des Sterbens als den letzten Moment des würdevollen Lebens gebracht zu werden.

Das Maskentragen schränkt die kommunikative Praxis des Menschen ein, aber keineswegs droht ein Einbruch der Reziprozität. Mimische Akzente, die unter normalen Bedingungen Verständniszweifel beseitigen, Auslegungsnuancen kommentieren, bekräftigen oder umgekehrt zu Zweifeln Anlass geben, bleiben unter der Maske verborgen, ebenso wie das Sprechen akustisch verzerrt werden mag. Das wechselseitige Verstehen muss sich darauf beschränken, kontexttypische Verläufe zu antizipieren. Wenn das rhetorische Ornament verborgen bleibt beziehungsweise um seinen Resonanzerfolg gebracht wird, dann wird das Sprechen strapaziös, weil der Austausch durch Differenzierungsverzicht bedroht ist. Das aber aktiviert das Gebärdenrepertoire und verlangt den Menschen eine klug moderierte Repetitionskunst ab.

Das Wiederholen, die Paraphrase, wird das Gebot der Stunde. Die Maske bringt nicht nur Selbstdarsteller um die Chance, Einzigartigkeit zu demonstrieren. Zu spüren bekommen das Kommunikationsräume wie Familie, Partnerschaft und Freundschaft, die als einzigartigkeitstolerant geschätzt werden, ja, denen Einzigartigkeit nicht nur willkommen ist, sondern die – man denke an die Liebe – durch sie begründet werden. Wenn das Höfische allgemein geworden ist, sind gestische Äquivalente angesagt, doch um einen Verlust der Identität muss niemandem bange sein. Mag der Austausch unter dem Zwang des „Repeat“ strapaziös sein, der Klang der Stimme garantiert – vielleicht etwas zeitversetzt – das Wiedererkennen.

Die Vielfalt der Dialekte etwa, bei jeder Durchsage dem ICE-Reisenden ein Hörvergnügen, lässt sich unter der Maske, aufs Melodische verkürzt, nicht zum Verschwinden bringen. Auch in dieser Hinsicht kann von einem Verstummen nicht die Rede sein. Ministerpräsident Kretschmann hat der Bevölkerung in Aussicht gestellt, möglicherweise bald nicht mehr erkennbar zu sein, nachdem er fortan auf den Friseurbesuch verzichten wird. Selbst wenn sich die sprießenden Haare des Altachtundsechzigers zu einem Langhaar auswachsen, selbst wenn doch noch die Maske als obligatorisch hinzukommen sollte, müsste niemand um die Authentizität des Auftritts besorgt sein. Der Schwabe, als welcher sich der seniorgrüne Landesvater längst ins Herz der ganzen Nation gesprochen hat, wird vernehmbar bleiben. „Außer Hochdeutsch“ – unter jeder Maske.

Tilman Allert ist emeritierter Professor für Soziologie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt.