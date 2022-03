Ein halbes Lernjahr : Alarmierender Lesekompetenzverlust bei Viertklässlern in der Pandemie

Auch ohne das vor mehr als zehn Jahren in Bayern eingeführte „Grundschulabitur“ mit seinen mehr als zwanzig „Proben“ genannten schriftlichen Tests in der vierten Klasse steht fest: Hier, im letzten Jahr vor dem Wechsel auf die weiterführende Schule oder in die Orientierungsstufe, gilt’s. Hier erfolgt eine erste große Abrechnung des Bildungsstands und der Bildungsaussichten. Hier werden – mit dem Leistungs- und Entwicklungsstand der Schüler, mit den Einschätzungen der Lehrer und denen der Eltern – Weichen gestellt für Lebenswege. Wer in der vierten Klasse nicht alle Erwartungen an das Rechnen, Schreiben und Lesen erfüllt, wird es später auf dem Gymnasium schwer haben. Auch wenn alles darauf hindeutet, dass das Kind die Voraussetzungen im Grunde erfüllt. Selbst wenn die Eltern die Schulform gegen die Empfehlung der Lehrer durchgesetzt haben. Die Schlüsseldisziplin hierbei: das Lesen.

Zunehmend wird zum Ende der Grundschulzeit das bedeutungserfassende Lesen zum Lernen in anderen Bereichen genutzt. Das betonen die sieben Autoren der „IFS-Schulpanelstudie 2016–2021“, die sich am Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund mit der „Covid-19-Pandemie und Lesekompetenz von Viertklässler*innen“ befasst. Ihr Fazit nach der Untersuchung von 4290 Schulkindern aus 111 deutschen Schulen, an denen auch 2016 schon der IGLU-Lesekompetenztest vorgenommen worden war: Die Ergebnisse „lassen sich als alarmierend bezeichnen“.

Der Anteil schwacher oder sehr schwacher Leser ist in den vierten Klassen des Frühsommers 2021 gegenüber denen des Jahres 2016 um sechs Prozentpunkte auf 28 gestiegen. Die beiden stärksten Gruppen haben gleichzeitig sieben Prozentpunkte verloren. Die mittlere Lesekompetenz ist in einer Größenordnung gesunken, die einem halben Lernjahr entspricht. Und nicht nur sie: „Da Lesen eine zentrale Kompetenz darstellt“, stellt Nele McElvany, Leiterin der Studie, fest, „hat dieses Ergebnis auch Auswirkungen auf alle anderen Schulfächer.“

Was wird aus ihnen?

Im Sommer 2021 hatten die Viertklässler mehr als ein Jahr Ausnahmezustand hinter sich: Von 48 möglichen hatte lediglich in etwa sechzehn Unterrichtswochen die reine Präsenzregelung gegolten. Der reguläre Schulbetrieb war von Distanz- und Wechselunterricht abgelöst worden, von Formen also, auf die weder die Schüler noch ihre Eltern oder die Lehrer vorbereitet waren. Die Kinder waren nicht daran gewöhnt, ihr Lernen ohne Aufsicht zu organisieren, die Eltern oft nicht in der Lage, ihre Kinder stärker zu unterstützen und zu betreuen. Mitunter mangelte es an der nötigen Ausstattung – einer zuverlässigen Internetverbindung, einem Computer, mit dem die Kinder hätten arbeiten können, einem eigenen Schreibtisch, der nötigen Ruhe. Die Zeit für schulisches Lernen nahm im Leben der Kinder ebenso ab wie die für bildungsbezogene Freizeitaktivitäten.

Den mittleren Lesekompetenzunterschied von Kindern, die in Deutschland und in anderen Ländern geboren sind, beziffern die Forscher mit etwa anderthalb Lernjahren: wegen häufig fehlender Angaben kein statistisch signifikanter Unterschied zur Erhebung fünf Jahre zuvor. Auch beim Vergleich von Familien mit vielen und wenigen Büchern – Indikator für den soziokulturellen Hintergrund und die elterlichen Unterstützungsmöglichkeiten beim Lernen – können wenig signifikante Unterschiede benannt werden – ebenso wie für die unterschiedliche Entwicklung bei Mädchen und Jungen. „Unzureichende lernbezogene Rahmenbedingungen“ fallen allerdings eher noch stärker ins Gewicht als fünf Jahre zuvor.

Was wird aus den Kindern, die in dieser entscheidenden Phase ihres Bildungswegs mit solchen Behinderungen zu kämpfen haben? „Das wird bestimmt eine Vier!“ – „Bei mir wird das eine Sechs!“: Wer heute in einer vierten Klasse sieht, wie sich Schüler auf eine Deutscharbeit am nächsten Tag vorbereiten und sich dabei halb beunruhigt, halb fatalistisch im coolen Zweckpessimismus überbieten, kann ihnen nur wünschen, dass sie schulisch, außerschulisch und ehrenamtlich – etwa durch Lesepaten – ausreichend Unterstützung erfahren, um diese unverschuldete Einschränkung auszugleichen. Denn wer sich vor Augen führt, dass die 4290 Kinder aus der Studie die Grundschule inzwischen hinter sich gelassen haben, begreift, dass diese Formen der Leseförderung nicht länger auf die Primarstufe beschränkt bleiben dürfen.