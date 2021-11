Corona-Politik : Kontrolliert uns!

Deutsche Handarbeit: In einer Bar in Frankfurt kontrolliert ein Mitarbeiter die 2G-Nachweise der Gäste Bild: Marie-Luise Kolb

Ein Freund aus Amsterdam ist zu Besuch in Berlin. Vor der Bar in Neukölln will der Türsteher Impfnachweise sehen. Der Freund hat ein zerknittertes Papier dabei. Doch nur die mit QR-Codes dürfen durch. Der Türsteher ist sehr freundlich und sehr bestimmt. Keine Ausnahmen, leider. Wie ärgerlich – und wie gut –, dass sie so streng sind hier. Wir laufen durch die Weserstraße, sie ist voller Bars, die aber voller Leute sind; es ist Freitagabend. Einige Häuser weiter winkt uns eine Frau in eine Bar, wir quetschen uns ins Gedränge vor dem Tresen. Dreißig unbehagliche Sekunden. Wieso kontrolliert uns keiner? Lieber wieder raus.

Novina Göhlsdorf Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Folgen Ich folge Harald Staun Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Am Eingang der nächsten Kneipe werden unsere Nachweise erfragt, der des Freundes wird minutenlang studiert, dann lassen sie uns rein. Eng ist es, man schiebt sich und große Biere aneinander vorbei. Haben sie die Impfdaten in der App eigentlich genau geprüft? Wir drücken uns mit zwei Limos in eine Ecke, atmen flach ein und sind ein bisschen erstaunt über unser neues Bedürfnis nach allseitiger Erfassung und Kontrolle. Erinnern uns an gefälschte Schülerausweise und ewiges U-Bahn-Fahren ohne Ticket, denken an die wie immer aussichtslosen Versuche, nie unsere Daten herzugeben.

Kontrolleure wider Willen

Die vierte Welle schwillt ungestört an, 2 G und 3 G sind vertraute Kürzel geworden, man bringt Cov-Pass erstaunlich gewandt über die Lippen, hat immer eine zweite Maske in der Manteltasche. Hat ja von genügend Impfdurchbrüchen und Impfverweigerern gehört, um unruhig und wachsam zu bleiben. Man ist bereit, alle Vorgaben zu befolgen. Doch die sind nicht nur je nach Bundesland verschieden und beweglich, sie werden auch innerhalb eines Neuköllner Straßenzugs unterschiedlich ausgelegt und überprüft (oder eben nicht).

„Stichprobe“ ist zum Nullwert geworden, weil man selbst noch nie zur Stichprobe geworden ist. Die allgemeine Befolgung von Regeln kann nie ganz gesichert werden, was oft schon vor ihrem Erlass offen zugegeben wird. QR-Codes sollen Kontrollstandards durchsetzen, aber die Kontrollpraktiken sind keineswegs standardisiert, weil Menschen sie vornehmen und nicht Maschinen. Wer schaut sich den Ausweis dazu an? Wer scannt die Codes, anstatt es beim Augenschein darauf zu belassen? Und selbst wenn: Ist der Code womöglich gefälscht?

Dass Auflagen und Zuständigkeiten unklar sind, ist längst kein Verdacht mehr, im Kleinen – in der Bar, im Betrieb, in der Schule – wie im Großen – eine Regierung im Wechsel, eine pandemische Lage, die sich abermals zuspitzt, doch nicht mehr national sein soll. Um die Einhaltung von 2-G- oder 3-G-Maßgaben sicherzustellen, kam es in vielen Institutionen zur eigentümlichen Individualisierung institutioneller Aufgaben. Die werden zusätzlich von denen übernommen, die sonst schon genug zu tun haben, etwa damit, Uni-Seminare zu geben, Schüler zu unterrichten oder Kita-Kinder zu hüten. Sie müssen dabei oft selbst abwägen, welche Maßnahmen sie ergreifen und ob sie nicht sogar ohne jede Verpflichtung eigenmächtig Regeln installieren.

Es gibt Lehrer, die es hinbekommen, Infektionszahlen niedrig zu halten, weil sie eine mutwillig abgeschaffte Maskenpflicht und Abstandsregeln auf eigene Faust wieder eingeführt haben. Es gibt studentische Interessenvertretungen – sie sind Anordnungen von oben, Anwesenheitslisten oder Freigaben persönlicher Daten traditionell nicht besonders zugetan –, die härtere Kontrollen an den Unis fordern, weil sie sich von ihren Dozenten nicht ausreichend geprüft fühlen, wenn es um Impfstatus und Corona-Tests geht. Es gibt Dozenten, die sich, zu Recht, überfordert fühlen.