Corona-Maßnahmen : Jeder hat die Pflicht, sich selbst und damit andere zu schützen

Aktualisiert am

Seit Karl Lauterbach vergangene Woche die Beibehaltung der Corona-Maßnahmen damit rechtfertigte, ansonsten drohten bis zu fünfhundert Tote täglich, ist eine Debatte über die Ziele der Pandemieprävention entbrannt. Geht es darum, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, oder sollen Krankheits- und Todesfälle minimiert werden? Während der SPD- Gesundheitsminister auch das letztere Ziel im Blick hat, bestehen neben Oppositionspolitikern auch Regierungsmitglieder wie FDP-Justizminister Marco Buschmann darauf, der Staat solle sich an Ersterem orientieren. Aus seiner Partei werden Rufe laut, mit Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 20. März einen deutschen „Freedom Day“ zu begehen und eine „offene Debatte“ darüber zu führen, wie viele Kranke und Tote wir als Gesellschaft akzeptieren sollten. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat angekündigt, dass mit der Bund-Länder-Konferenz am heutigen Mittwoch, 16. Februar, ein erster Lockerungsschritt erfolgen soll.

Die Pandemiepolitik wirkt wieder einmal unentschlossen und widersprüchlich: Während angesichts von mehr als 150 Toten am Tag für das strengere Ziel offenbar nicht genug getan wird, erscheinen die Maßnahmen im Sinne des bescheideneren Maßstabes als zu streng, scheint das Risiko einer Überlastung der Krankenhäuser doch vorerst unter Kontrolle zu sein.