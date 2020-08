Corona-Maßnahmen : Die Eigenverantwortung zählt

Der Welt steht ein Herbst bevor, wie es ihn noch nie gegeben hat. Die Fallzahlen der Covid-19-Pandemie türmen sich rund um den Globus weiter auf, trotz günstigen Wetters und gigantischen Ressourceneinsatzes. Und nach allem, was sich sagen lässt, wird auch für Deutschland gelten: Das Virus greift weiter um sich – ob nun befeuert durch Urlauber, Partyvolk, Irrsinnsdemonstranten oder einfach durch Schnupfensaison und die Wirklichkeit einer miteinander vernetzten Menschheit. Ob und wann Impfstoff oder Behandlung kommen, ist völlig ungewiss, erst recht, wem das dann helfen wird.

Wir befinden uns also in der Situation einer auf Dauer gestellten Krise. Damit kommt aber in einem freiheitlichen Gemeinwesen die bisher vorherrschende Logik an ihr Ende, die das Management der Lage in erster Linie als Aufgabe eines schnell und stark agierenden Staats begreift. Denn dessen Mittel sind nach wenigen Wochen und Monaten erschöpft, und erschöpft sind auch die Menschen, die spüren, dass die Garantieversprechen für Gesundheit, Arbeitsplatz und Solidarität schon bald hohle Phrasen werden könnten. Um den Verwerfungen, auf die wir zulaufen, entgegentreten zu können, ist daher eine prinzipielle Neujustierung erforderlich, die Mut von allen Seiten erfordert: Der Umgang mit dem Risiko muss in erster Linie die eigene Sache der Bürgerinnen und Bürger werden; ihr Staat kann in Grenzen helfen, mehr aber nicht.