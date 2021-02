Jugendliche in der Pandemie : „Opa, setz deine Maske auf“

Die Jungen stehen am Rand der Rampe und bemerken die Eindringlinge gleich. Sie sind oft genug hier, um zu wissen, wer neu ist und wer nicht zum Skaten kommt, erst recht an einem Abend, der so nass und kalt ist wie dieser. Sie stehen im Schein der Straßenlaternen. Ein großer, dünner, einer mit Helm, ein Schwarzgelockter. Turnschuhe von Nike, Kapuzenpulli, tief hängende Jeans. Die Skateboards balancieren sie lässig auf den Kanten. Ben, Artur, Francis. Wie sie sich bewegen, sich strecken, einander an den Schultern packen: Gelöbnisse der Normalität.

Im Skatepark muss man keine Maske tragen. Nur wenn es voll wird und man am Pool oder der Halfpipe Schlange steht. Heute ist nichts los. Es zieht. Dunkel ist es auch. Die feuchten Bahnen reflektieren das Straßenlicht. Ein kleiner Junge saust auf einem Roller vorbei. Die Clique macht Pause. Sie reden über alles Mögliche, nur nicht über Schule. Hier haben sie sich kennengelernt, nicht auf dem Schulhof.