Lernlücken in Deutschland : An den Schulen herrscht ein milliardenschwerer Förderwirrwarr

In den letzten Monaten sind zahlreiche Untersuchungen zur Situation von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb der Schule erschienen, die alle zu einem ähnlichen Ergebnis kommen: Deutschen Schülern fehlen, verstärkt durch die Pandemie, in großer Zahl Basiskenntnisse in den Fächern Mathematik und Deutsch. Hunderttausende haben Schwierigkeiten mit den Grundrechenarten, der Rechtschreibung und dem Verstehen von Texten. So vermelden es IQB-Bildungstrend und Nationaler Bildungsbericht.

Und zu kognitiven und motorischen Defiziten kommen solche im Sozialverhalten. Psychische Probleme, stellt die COH-FIT-Studie fest, haben unter Kindern und Jugendlichen ein beunruhigendes Ausmaß angenommen. Die vielzitierte Schere zwischen Schülern aus bildungsfernen und -nahen Elternhäusern geht weiter auseinander. Die Rückmeldungen sind so anhaltend schlecht, dass Lehrer, Eltern und Schüler im Übergang zum neuen Schuljahr schon abzustumpfen drohen.

Die Politik hat diese Probleme erkannt und versucht, mit verschiedenen Bund- und Länderprogrammen gegenzusteuern. Deren wichtigstes (einhellig als „größtes Lernförderprogramm der letzten Jahrzehnte“ bezeichnet) heißt „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Es wird zur einen Hälfte – für eher soziale Projekte – vom Bundes­familienministerium und zur anderen vom Bildungsministerium getragen.

Überall fehlt es an Personal

Bereit stehen insgesamt zwei Milliarden Euro für zwei Jahre, wobei die Milliarde für das Lernförderprogramm nach einem Schlüssel auf die Länder verteilt wird, den das Bundesbildungsministerium selbst als „sehr kompliziert“ be­zeichnet. Wie hoch die damit errechneten Millionenbeträge für die einzelnen Länder seien, wisse nur das Finanzministerium, heißt es, da die Summe über einen speziellen Finanzausgleich bei der Umsatzsteuer bereitgestellt werde. An­frage beim Finanzministerium: Dort kennt man die genauen Ländersummen auch nicht; die Verrechnung sei „sehr komplex“, man gehe bei der Verteilung aber letztlich streng proportional nach Einwohnerzahl der Länder vor. Immerhin scheint das Geld irgendwie anzukommen. So nennen die empfangenden Bundesländer in ihrem Zwischenbericht zum Aufholprogramm durchaus konkrete Eurobeträge.

Schaut man sich diesen Zwischenbericht näher an, wird es noch komplizierter. Obwohl konkrete Vorschläge der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) vorliegen – sie berät die Kultusministerkonferenz –, setzt fast jedes Bundesland das Geld aus dem Aufholprogramm nach eigenem Gutdünken ein. Statt transparente Begriffe zu verwenden, werden auf Kosten der Vergleichbarkeit unterschiedliche Programmtitel wie „Rückenwind“ oder „Löwenstark“ gebraucht. Ein erheblicher Unterschied besteht auch bei der Mittelverwaltung: Während einzelne Bundesländer große Teile des Aufholgeldes pauschal als fachbezogene Budgeterhöhungen an die Schulen weitergeben (zum Beispiel Hessen und Nordrhein-Westfalen), verlangen die anderen weitgehend ausgearbeitete Projektplanungen.

Das Sonderbare dabei ist: Hört man sich unter Lehrern um, wie denn das Aufholprogramm an ihrer jeweiligen Schule angenommen werde, haben wenige eine Antwort parat – was nur eine Paradoxie unter vielen ist, die das Aufholprogramm begleiten. Lernförderung bringt – darin sind sich alle Experten einig – eigentlich nur etwas, wenn sie in enger Abstimmung mit den Klassen- und Fachlehrern stattfindet. Diese sind in der Regel voll ausgelastet, nach drei Jahren Pandemie und dem auch auf die Schulen drückenden Ukrainekrieg sogar oft überlastet. Wegen Fehlkalkulationen seitens der Kultusminister fehlt für abgestimmte Zu­satzaufgaben das Personal.

Wenn das Aufholprogramm die Bildungsschere vergrößert

Getragen wird die Aufhol-Lernförderung in der Praxis daher oft von eilig eingewiesenen pädagogischen Assistenten, Lehramtskandidaten und Studenten. Vor allem aber stoßen externe, oft im Online-Modus arbeitende Bildungsanbieter in die Förderlücke, die freilich dem gleichen Personalengpass wie die Schulen unterliegen. So würden Schüler, die unter schlechtem, fehlendem oder wegen häuslicher Verhältnisse ineffizientem Distanzunterricht litten, jetzt ausgerechnet mit digitaler Nachhilfe abgespeist, sagt Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, im Ge­spräch mit der F.A.Z.