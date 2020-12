10. Dezember 2020

Text: NIKLAS MAAK

Fotos: IWAN BAAN

Ich geh ins Büro: Mit diesem Satz verbinden sich bestimmte Bilder. Man sieht jemanden, der in die Stadt fährt, ins Foyer eines modernen Hochhauses tritt und mit dem Fahrstuhl in irgendeine Etage fährt, wo er sodann auf robuster Auslegware unter Neonröhren, vorbei am Kopierraum und an der Teeküche, begrüßt von einer Sekretärin, auf eine Glastür zusteuert, hinter der sich sein Arbeitstisch befindet, hinter dem er sich für den Rest des Tages verschanzt. So jedenfalls sah die Bürowelt in der Dienstleistungsgesellschaft des 20. Jahrhunderts aus, so konnte man sie in der Fernsehserie „Mad Men“ besichtigen, die vielleicht das größte Memorial einer gerade untergehenden Lebens- und Arbeitswelt der westlichen Konsumgesellschaft war: traditionelle Rollenverteilung, Mann fährt, Zigaretten wegquarzend, mit dem Straßenkreuzer morgens ins Büro, wo Sekretärinnen lange nach aller Kraft belästigt wurden, während die eigene Frau frustriert träumend in der Vorstadt auf der Waschmaschine hockte.