Kulturstaatsministerin Claudia Roth wird am Rande eines jüdischen Musikwettbewerbs in Frankfurt ausgebuht. Der Zentralrat solidarisiert sich mit der Protestaktion.

Bei einem jüdischen Musikwettbewerb in Frankfurt am Main kam es zu einem Zwischenfall: Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die auf Einladung von Zentralratspräsident Josef Schuster an der Veranstaltung teilnahm, ist beim „Jewrovision“-Contest am Freitag ausgebuht worden.

Einige Besucher fühlten sich durch die Anwesenheit der Grünen-Politikerin offenbar provoziert und verliehen ihrem Ärger während ihres Grußwortes lautstark Ausdruck. Roth hatte der Anti-BDS-Resolution im Bundestag 2019, die mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, nicht zugestimmt. Auch wird ihr vorgehalten, im Antisemitismus-Eklat um die Documenta 2022 viel zu spät und nicht entschieden genug reagiert zu haben.

In einer vom „Tagesspiegel“ eingeholten Stellungnahme solidarisierte sich der Zentralrat überraschenderweise mit der Protestaktion. In dem Schreiben heißt es, durch die Aktion habe sich „lange aufgestauter Frust deutlich entladen“. Und weiter: „Das ist die Konsequenz der Entwicklungen im deutschen Kulturbetrieb der vergangenen Jahre.“ Es müsse sich „jetzt erkennbar etwas ändern, damit jede Form von Antisemitismus aus dem deutschen Kulturbetrieb nachhaltig verbannt wird“. Auf die Missstände habe der Zentralrat immer wieder hingewiesen, heißt es. Claudia Roth ist seit Ende 2021 Staatsministerin für Kultur.

Claudia Roth hat eine andere Sicht

Die Kritik des Zentralrates, die die Frage nach einer Mitschuld der Staatsministerin an judenfeindlichen Tendenzen innerhalb der deutschen Kulturszene zumindest offenlässt, kommt einem Affront gleich.

Roth reagierte umgehend und versuchte, den Vorfall herunterzuspielen: „Ich nehme die Kritik an, weil wir eine starke und eine bunte und eine mutige Demokratie sind.“ In der Frankfurter Festhalle, wo der „Jewrovision“-Contest stattfand und Roth zur Rede ansetzte, kam sie nicht gegen die Buhrufe an: „Ich bin sicher ...“, begann sie die Rede. Ausreden ließ man sie anscheinend nicht.

Aus ihrer Sicht aber ist die Situation eine ganz andere: Sie habe sich mit Josef Schuster und jungen Jüdinnen und Juden ausgetauscht und einige der Teilnehmer backstage besucht, berichtete der „Tagesspiegel“. Das sei ein „sehr guter und spannender Austausch“ gewesen.

So schnell dürfte der jüdische Musikwettbewerb nicht an Claudia Roth vorbeiziehen. Mehrere Politiker reagierten am Sonntag auf die Protestaktion. FDP-Politiker Marcus Faber bezeichnete das Verhältnis zwischen Frau Roth und den Juden in Deutschland als „gestört“. Er forderte Roth zu einem Gespräch mit jüdischen Verbänden auf. Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und frühere Grünen-Abgeordnete, Volker Beck, sagte zu den Buhrufen gegen seine Parteikollegin: „Antisemitismus hat kein Recht auf Kunstfreiheit. Die Menschenwürde von Jüdinnen und Juden muss hier Vorrang haben. Dass dies so ist, muss die Kulturpolitik des Bundes erst noch beweisen. Dafür war die Reaktion der jungen Juden der Jewrovision eine Mahnung.“