Reaktionen auf Roths Vorschlag : Was wird aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz?

Der Vorschlag der Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) einen neuen Namen zu geben, hat erwartungsgemäß ein lautes und vielstimmiges Echo hervorgerufen. Roth hatte dem „Spiegel“ gesagt, der Name sei nicht mehr zeitgemäß, nicht cool; er passe nicht: „Preußen ist ein wichtiges, aber nicht unser einziges Erbe, diese einseitige Priorisierung ist falsch, Deutschland ist viel mehr“, sagte sie. Und dass sich mit dem Begriff preußischer Kulturbesitz Bayern oder Hessen kaum identifizieren können.

Hermann Parzinger, der Präsident der SPK, unterstützt sie insofern, als auch er den Namen als schwierig und im Ausland als schwer vermittelbar empfindet: „Wenn man in internationalen Gremien Preußischer Kulturbesitz ins Französische, Englische oder Spanische übersetzt, muss man immer erklären, worum es sich handelt und warum eine der weltweit größten deutschen Kultureinrichtungen diesen Namen trägt“, sagte Parzinger der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe längst einen globalen Wettbewerb der großen Kulturinstitutionen, da sei der Verweis auf Preußen eher eine Belastung: „Deshalb wäre ein Name gut, der nicht nur unsere zweifellos wichtigen Wurzeln betont, sondern auch eine Perspektive für die Zukunft eröffnet.“

Wogegen neben dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse vor allem konservativere Publizisten, Politiker und Historiker aus CDU und FDP Einspruch erhoben, manche sahen in Roths Ansinnen einen Beleg für grüne Geschichtsvergessenheit. „Geschichtsreinigung“ nennt es Thierse; andere sehen darin den nächsten Auswuchs der Identitätspolitik. „Darf man nicht mehr Preußen sagen?“, fragt, äußerst besorgt, der „Berliner Kurier“.

Preußens Konkursmasse

Dabei ist der Name alles andere als eine Huldigung an Preußen, sondern das logische Ergebnis von Preußens Ende. Am 25. Februar 1947 verfügte der Alliierte Kontrollrat, dass „der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden hiermit aufgelöst“ seien. Da der Staat aber über enorme Kunstschätze verfügte, brauchte es eine Institution, die diese übernahm. Und da der Staat Preußen den größten Teil des deutschen Nordens umfasste, gehörten auch Länder wie Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zu den Trägern der Stiftung, die diese Aufgabe übernahm. Der Name bezeichnete also die kulturelle Konkursmasse eines untergegangenen Staats.

Was Andy Warhol und Joseph Beuys „mit Preußen zu tun“ haben, hat Claudia Roth gefragt; auch diese Aussage haben ihr die Preußenverteidiger als Ignoranz ausgelegt. Unrecht hat sie aber nicht: Museen und Ausstellungshallen wie die Neue Nationalgalerie oder der Hamburger Bahnhof in Berlin verweisen längst nicht mehr aufs Erbe Preußens, sondern sind Schauplätze einer Gegenwartskunst, die Preußen kaum etwas verdankt. Und genau das, die große Zahl der Museen, Ausstellungsorte, Bibliotheken und anderer Kultureinrichtungen war ja auch der Grund, weshalb eine Expertenkommission kürzlich die Auflösung der Stiftung und die Entlassung der großen Institutionen in die Selbständigkeit empfahl.

Was vom Namen der Stiftung geblieben wäre, wenn der SPK das Schicksal des Staats, den sie beerbt hat, beschieden gewesen wäre, wenn man also, genau 75 Jahre nach dem Staat Preußen, auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufgelöst hätte, das ist die eine Frage. Die andere ergibt sich aus dem Umstand, dass die Stiftung jetzt doch nicht aufgelöst, aber grundsätzlich reformiert werden soll: Ist die Namensänderung wirklich die dringlichste Reform?