Aktivisten und Kunstwerke : Der Schaden trifft die Falschen

In den Haag haben am Donnerstag Klimaaktivisten das Gemälde „Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ attackiert. Auch in London und Florenz und in Museen in Deutschland ist es zu Protestaktionen von Klimaaktivisten gekommen. Der jüngste Vorfall hierzulande betrifft das Museum Barberini in Potsdam, das als Konsequenz der Attacke für fünf Tage geschlossen wurde. Dort hatten zwei Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ vergangenen Sonntag ein Gemälde des Impressionisten Claude Monet angegriffen, indem sie Kartoffelbrei auf die Glasscheibe des Bildes „Les Meules“ (Die Getreideschober) schütteten und sich anschließend unter dem Gemälde an Wand und Boden festklebten. Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini, schrieb in einer Mitteilung, dass der Übergriff auf ein Werk der Sammlung in ihrem Haus zeige, dass die hohen internationalen Sicherheitsstandards zum Schutz der Kunstwerke bei aktivistischen Übergriffen nicht ausreichen und angepasst werden müssten. Die kurzzeitige Schließung möchte das Museum nutzen, um mit Museumspartnern und leihgebenden Institutionen die Situation zu analysieren und die offengelegten Risiken zu diskutieren. Wegen der fünf Schließtage dürften dem Museum mehrere Tausend Euro an Einnahmeverlusten entstehen.

Nina Bub Volontärin Folgen Ich folge

In der Alten Pinakothek München hat man bereits Konsequenzen gezogen. Seit sich im August zwei Aktivisten am Rahmen von Rubens’ „Bethlehemitischen Kindermord“ festklebten, ist die Mitnahme von Taschen in das Museum untersagt. In Ausnahmefällen, etwa wenn medizinische Ausrüstung mitgeführt werden muss, behält sich das Museum Taschenkontrollen vor. Jedoch bieten selbst diese Sicherheitsmaßnahmen keinen absoluten Schutz, da sich die kleinen Tuben Kontaktsekundenkleber, die von den Klimaaktivisten oft genutzt wurden, in Hosentaschen ver­stecken lassen. Auch in Dresden sieht man das Problem: Solange die Häuser ihren musealen Auftrag wahrnehmen und die Kunstwerke präsentieren, lassen sie sich nicht vollständig vor den Klebeaktionen schützen. Der Fokus liegt daher auf der Verhinderung von Schäden am Kunstwerk.

Attacken verschärfen Problematik

Die Pressesprecherin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Tine Nehler, sagte zu zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, dass die Museen versuchten, für alle offen zu bleiben und besonders nie­drigschwellige Angebote zu machen, um möglichst viele Besucher ins Museum zu locken. Der Zugang zur Kunst sei die ein­zige Möglichkeit, auch Skeptiker wie die Klimaaktivisten davon zu überzeugen, dass es sich um unwiederbringliche Kunstgegenstände handle, die über Generationen hinweg geschützt werden müssten. Der Anspruch der Offenheit der Museen steht im Widerspruch zu den notwendigen zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Die akute Bedrohung der wertvollen Gemälde durch die Attacken der Klimaaktivisten verschärft die Problematik, dass zu wenig Geld für Sicherheitspersonal vorhanden ist. Viele Museen verfügen nicht mehr über eigene Sicherheitskräfte, sondern haben diese Dienste ausgelagert. Das externe Personal ist oft nicht für den Museumsbetrieb geschult und häufig nur in einer Notbesetzung präsent. In der Pinakothek ist eine Aufsicht im Schnitt für vier Säle zuständig. Dass hier keine flächendeckende Sicherheit der Gemälde zu gewährleisten ist, verwundert nie­manden.