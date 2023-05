Kulturleute sind nicht unbedingt kultiviert. Sie sind in Arbeitszusammenhängen oft übergriffiger als andere. Das war es, was Kulturstaatsministerin Claudia Roth am vergangenen Dienstag oben, im sonnendurchfluteten Konferenzsaal des Kanzleramts, zu Beginn ihrer Presseerklärung mit der ihr eigenen und hier durchaus angemessenen Aufgebrachtheit deutlich machte. „Die Kultur- und Medienbranche“, sagte sie bei der Vorstellung eines Aktionsplans für einen neuen Verhaltenskodex, sei „aufgrund ihrer Struktur offenkundig anfällig für Machtmissbrauch, für sexualisierte Übergriffe und auch für den Verstoß gegen Arbeitsschutzregeln“. Künstlerische oder angeblich künstlerische Genies stünden aber nicht über Recht und Gesetz. Und die Zeit „patriarchalischer Macker, die ihre Machtposition in übelster Form ausnutzen“ (und man könne ihr glauben, sie wisse, wovon sie rede), sollten vorbei sein. „Auch wenn das offenkundig noch nicht alle verstanden haben.“

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

Dass bei den Worten „patriarchalische Macker“ an diesem Morgen viele der anwesenden Journalisten an einen bestimmten Namen dachten, der in der nachfolgenden Diskussion dann auch wiederholt fiel, lag daran, dass drei Tage zuvor „Der Spiegel“ einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem es um die Verhältnisse bei den Dreharbeiten von Til-Schweiger-Filmen ging. Mehrere Mitarbeiter – das hatte die Recherche der freien Journalistin Maike Backhaus und ihrer „Spiegel“-Kollegin Alexandra Rojkov ergeben, die auch zu Roths Pressetermin gekommen waren – berichteten von mutmaßlicher Schikane am Set des mit mehr als einer Million Zuschauern gerade sehr erfolgreichen Films „Manta Manta – Zwoter Teil“. So soll Schweiger in alkoholisiertem Zustand im Juli 2022 am Drehort angekommen sein und einem Mitarbeiter der Produktionsfirma Constantin, der ihn darauf hingewiesen habe, dass er in diesem Zustand nicht arbeiten könne, ins Gesicht geschlagen haben. Eine Eskalation, die, laut „Spiegel“, viele Mitarbeiter bestürzt, aber kaum jemanden verwundert habe. Während des Drehs von „Manta Manta 2“ sei es wiederholt zu Beschimpfungen und Schikane gekommen. Aber: „Er war der Gott, dem alle gehorchten“ – so jedenfalls wird ein Crew-Mitglied zitiert.