Claudia Roth für fixe Rückgabe : Benin-Bronzen nach Nigeria

Aktualisiert am

Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Rückgabe der Benin-Bronzen „aktiv vorantreiben“. Von Ausstellungen in deutschen Museen ist nicht mehr die Rede.

Will bei der Rückgabe der Benin-Bronzen Tempo machen: Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen. Bild: dpa

Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth will den Prozess der Rück­gabe der Benin-Bronzen und anderer Objekte aus dem einstigen nigerianischen Kö­nig­reich Benin in deutschen Museen „aktiv vorantreiben“. Zugleich be­trachtet sie die anstehenden Restitutionen als Ausgangspunkt für künftige Kooperationen und einen verstärkten Kulturaustausch zwischen Deutschland und Nigeria.

Das teilte Roth nach einer Videokonferenz mit vierzig Vertretern deutscher Museumseinrichtungen am Dienstag mit. Bereits im April vergangenen Jahres hatte eine von der damaligen Kulturstaatsministerin Mo­ni­ka Grütters einberufene Expertenrunde die stufenweise Rückgabe der Benin-Bronzen vereinbart. Laut der Erklärung vom Vorjahr wollte man sich zudem mit Nigeria darüber verständigen, wie einzelne Bronzen auch weiterhin in Deutschland gezeigt werden könnten.

In dem aktuellen Statement ist dagegen nur von der „gemeinsamen Ausbildung von Museumsmanagerinnen und -managern“ im Rahmen des kürzlich aufgelegten Museumslab-Programms die Rede. Außerdem soll die vom Auswärtigen Amt in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut geplante Agentur für internationale Mu­se­umsko­ope­ration in Zuk­unft eine Schlüsselrolle spielen.