Kultur, das sind ewige Werte. So hätte man früher gesagt. Heute spricht man als Kulturpolitiker oder Kulturfunktionär lieber von Daueraufgaben und Nachhaltigkeit. Jedenfalls ist der Begriff der Kulturbürokratie kein Oxymoron. Die Ratio der Bü­rokratie ist die Langfristigkeit; sie ist die Organisation, die sich durch geregelte Verfahren gegenüber den Aufregungen des Tages abschottet, um bestandsfähige An­ordnungen zu treffen. Bei Beamten oder auch Geschäftsführern von Berufsverbänden, die ihr Arbeitsleben in den Dienst einer Kultursparte stellen, müsste die Kultur eigentlich in guten Händen sein.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. Folgen Ich folge



Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien hat im Jahr 2021 eine Untersuchung „zur NS-Aufarbeitung in der deutschen Kulturszene“ in Auftrag gegeben. Das Wort „Kulturszene“ ist missverständlich; es geht um die institutionelle Seite des Kulturbetriebs, genauer um dessen staatlich unterhaltenen oder alimentierten Teil. Einrichtungen, die Geld von der Beauftragten erhalten, bekamen Post von den Leitern der Studie, Jutta Braun vom Zentrum für zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam und Michael Wildt von der Berliner Humboldt-Universität, mit der Bitte um Auskunft darüber, wie weit die jeweilige Institution ihre na­tio­nal­sozialistische Geschichte oder Vorgeschichte aufgearbeitet hat und was noch getan werden könnte. Jutta Braun wird ihren Bericht über Stand und Perspektiven der Forschung bis Ende des Jahres schriftlich niederlegen und der Auftraggeberin überreichen. Auf einer eintägigen Konferenz in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften wurde jetzt eine Zwischenbilanz gezogen.

Kultur ist trotz 1933 Bundessache

Der Fragebogen wurde an nahezu hundert Einrichtungen verschickt. Schon in dieser Zahl verbirgt sich ein Ertrag der Forschungen. Aus der zentralistischen Verwaltung und propagandistischen Verwertung der Kultur unter Hitler zog die Bundesrepublik die Lehre, dass die Kultur Ländersache sein solle; in der Staatspraxis hat sich diese Lektion erledigt. Ein weiteres Indiz dafür ist, dass Subventionsempfänger und manche Kulturjournalisten die Abkürzung BKM mit sächlichem Artikel gebrauchen, obwohl sie für die Beauftragte steht; inoffiziell chiffriert gibt es das Bundeskulturministerium schon.

„Aufarbeitung“ ist ein unbestimmter Begriff, der einen moralischen Wunsch zum Ausdruck bringt. Wie kann die von der BKM zu diesem Stichwort bestellte Forschung die Maßstäbe für ihre Urteile bilden? Es gibt ein fundamentales Pro­blem: Die Kontinuität, die in der Bürokratie die Betriebsvoraussetzung und im Kulturbereich zugleich das Betriebsziel ist, wird mit Blick auf die Zäsur von 1945 politisch negativ bewertet. Man braucht Ideen, um mit diesem Paradox zu arbeiten.

Die auf der Tagung in überwiegend prägnanten Kurzvorträgen vorgestellten Fallstudien waren in mehrfacher Hinsicht disparat, boten zu den großen Sparten Bildende Kunst, Musik und Film teilweise Aktenfunde, teilweise Überlegungen zur heutigen Erinnerungskultur. Hier und da aber schnurrte die in großem Bogen ausgemessene Zeit zusammen, und dank dem Reichtum des Materials begegnete man an entfernten Ecken des Programms denselben Gegenständen. Dann konnte sich der Gedanke aufdrängen, dass man die se­mantische Ebene nicht überschätzen darf. Der Verschleiß an Programmvokabeln ist in der Kulturpolitik besonders hoch und bedeutet nicht, dass sich automatisch auch das Verhältnis zu den Dingen ändert. Kultur ist Wiedervorlage – von Fragen im philosophischen Seminar, von Werken auf der Opernbühne, von lästigen Problemen auf den Schreibtischen von Ministerialbeamten.