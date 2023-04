In der Debatte über die Klimapolitik werden, auch von Vertretern der „Letzten Generation“, Bürgerräte als Möglichkeit für eine stärkere Beteiligung der Bürger bei umweltpolitischen Entscheidungen ins Spiel gebracht. Solche Räte gibt es in Belgien, Frankreich und Irland. Auch in Deutschland haben zivilgesellschaftliche Organisationen Bürgerräte zu „Deutschlands Rolle in der Welt“ und zur Klimapolitik organisiert. Und doch sind Bürgerräte in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Der Deutsche Bundestag plant, den ersten von ihm beauftragten Bürgerrat im Mai einzusetzen. Im Moment diskutieren die Fraktionen, welches Thema dieser Bürgerrat behandeln soll.

Vertrauen in die Demokratie zurückgewinnen

Es ist daher höchste Zeit, breiter darüber zu diskutieren. In solchen Bürgerräten, -konferenzen oder -versammlungen entwickeln per Los ausgewählte und die gesellschaftliche Realität repräsentierende Bürger Lösungen für politische Probleme. Das Ziel besteht darin, verloren gegangenes Vertrauen in die repräsentative Demokratie zurückzugewinnen. Denn der für eine repräsentative Demokratie notwendige Diskurs zwischen politischen Eliten und Bürgern findet kaum noch statt. Wie aber sollen die gewählten Repräsentanten politische Entscheidungen im Interesse des Gemeinwohls treffen, wenn sie sich nicht mit den Argumenten und Sorgen der Bürger aus allen sozialen Schichten auseinandersetzen?