China und Amerika : Ist ein Krieg noch zu vermeiden?

Die fortgesetzten militärischen Manöver Chinas rund um Taiwan lassen eine Frage ganz nahe rücken, die in den öffentlichen Debatten bisher seltsam ausgespart geblieben ist: Wie ist ein großer Krieg zwischen Amerika und China mit all seinen unausdenkbaren Folgen überhaupt noch zu vermeiden? Statt dieser Frage ist das Narrativ des globalen Systemwettkampfs vorherrschend, das in seiner gebräuchlichen Lesart offen ist auch für eine kriegerische Verlängerung. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des amerikanischen Repräsentantenhauses, begründete ihren Besuch Taipehs damit, dass „die Welt der Wahl zwischen Autokratie und Demokratie gegenübersteht“. Daher sei es „essenziell, dass Amerika und seine Verbündeten klarmachen, dass wir den Autokraten niemals nachgeben“.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Was bedeutet das für die Frage von Krieg und Frieden? Die schnelle Antwort, mit der man sich bisher meist zufrieden gibt, lautet, am ehesten könne glaubwürdige militärische Abschreckung einen Krieg verhindern, verbunden mit Eindämmung (Containment) oder wenigstens Beschränkung (Constrainment) der chinesischen Ambitionen. Das sind auch die Eckpfeiler von Bidens Chinastrategie, die sich weltweit um eine aktivere Bündnispolitik bemüht, vor allem unter Chinas unmittelbaren Nachbarn. Doch ein solches Programm allein, ohne einen von beiden Seiten gemeinsam getragenen institutionalisierten Kriegsvermeidungsmechanismus, wie es ihn im Gefolge der Kubakrise sogar im Kalten Krieg mit der Sowjetunion gab, würde die Entscheidung über Krieg und Frieden mittelfristig dem Recht des Stärkeren – oder des sich stärker Glaubenden – überlassen. Deshalb sagte der amerikanische Präsident im vergangenen Jahr, dass die Rivalität der beiden Mächte Leitplanken brauche, er benutzte den Ausdruck „common-sense guardrails“.

Was gerade rund um Taiwan geschieht, demonstriert mit aller Dringlichkeit, dass es solche Leitplanken zurzeit nicht gibt. Der ehemalige australische Premierminister Kevin Rudd spricht in seinem jüngsten Buch „The Avoidable War“ (PublicAffairs, New York) von einem „Gesetz des strategischen Dschungels“; das Verhältnis zwischen den beiden Ländern sei nur noch durch ein abgrundtiefes gegenseitiges Misstrauen bestimmt. Sowohl in Washington wie in Peking sei „die Frage nicht mehr, wie eine Konfrontation vermieden werden kann, sondern wann sie kommt und unter welchen Umständen“.

Die Illusion eines begrenzten Kriegs

Rudd ist wie kaum ein Zweiter kompetent, wenn es darum geht, die Innensichten beider Länder in ein Verhältnis zu bringen. Er hat Sinologie studiert, sowohl in Amerika wie in China gelebt (und in Taiwan) und hatte durch seine Regierungsämter Gelegenheit, ausführlich mit hochrangigen Politikern beider Länder zu sprechen, allein mit Xi Jinping insgesamt zehn Stunden, bei sechs verschiedenen Treffen. Nach Rudds Rücktritt 2013 schrieb er in Oxford eine Doktorarbeit über „Xi Jinping’s Worldview“. Heute ist er Präsident der „Asia Society“ in New York.