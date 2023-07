Wenn man die Gelegenheit hat, einen Text mit nackten Männern zu beginnen, muss man das tun. Lölli, sagt der erste Nackte, schließt die Tür hinter sich, schaut in den schon abenddunklen Raum. Sage man doch so, wenn man hereinkomme? Er blickt auf einen anderen Mann, ebenfalls nackt, der sitzt schon auf der hohen Bank, lange blonde Haare, so etwas wie ein Fragezeichen im Gesicht. Dann grinst er, Fragezeichen verschwindet, Löyly! Eine Art Erleichterung geht durch den an der Tür, er klettert auf die Bank gegenüber. Sagt: Halöli.

Dass hier gleich alles so grandios aneinander vorbeiläuft, liegt unmittelbar an dem Blonden: Jaakko Blomberg, geboren im mittelfinnischen Kajaani, hat nicht nur den Begriff Löyly, Aufguss, in diesen halbwilden Hinterhofgarten und vermutlich überhaupt nach Chemnitz gebracht. Sondern er hat mit Freiwilligen auch die ganz hervorragende Sauna dazu gebaut. In der sitzen wir, Donnerstag ist Saunaabend an der Ziethenstraße, Restlicht fällt durchs Fenster, Feuerschein aus dem Ofen, das Thermometer in der Ecke zeigt über 90 Grad an. Auch wenn Jaakko Blomberg sehr gut Deutsch spricht, ist er sich nicht ganz sicher, was er mit dem Halöli nun soll.