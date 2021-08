Iran aus der Innensicht : Ein Unrechtssystem verhöhnt seine Opfer

In Iran ist mit der Wahl des neuen Präsidenten Ebrahim Raisi eine ebenso brisante Lage eingetreten wie in Afghanistan – für die hungernde Bevölkerung und auch für das Mullah-Regime: Corona. Ein Gastbeitrag.

Nachdem ein Kollege an Corona verstorben und dessen Tod auf großes Echo in den sozialen Medien gestoßen war, wandte ein iranischer Filmschauspieler sich via Twitter kürzlich an die Verantwortlichen: „Sie entscheiden zwar für uns, das Sterben aber übernehmen Sie für uns nicht.“

Erhebungen zufolge hat das Coronavirus in Iran bisher mehr als zweihunderttausend Tote gefordert. Bedingt durch Impfstoff- und Medikamentenmangel, steigt diese Zahl jetzt so rasant wie nie. In dieser Situation hat der neue Staatspräsident Ebrahim Raisi das Parlament dazu auf­gefordert, seinem Kabinett das Vertrauen auszusprechen. Raisi ist von einer Wahl ins Amt gebracht worden, die die geringste Beteiligung seit Bestehen der Islamischen Republik verzeichnete.