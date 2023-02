Die Fähigkeit von Computern, mittels einer Software wie ChatGPT Texte zu erstellen, die wie von Menschen gemacht aussehen, muss nicht Angst und Schrecken verbreiten – wenigstens nicht, was das Alleinstellungsmerkmal der Menschen betrifft. Man kann ChatGPT nämlich auch als große Entlastung verstehen, und zwar von der Vorstellung, die menschliche Besonderheit überhaupt an so etwas wie Texten festmachen zu wollen. Denn auch lange vor dieser Software war es bei vielen Texten ja schwer zu sagen, ob sie nun auf eine reale menschliche Idee und Wahrnehmung zurückgehen oder bloß auf eine standardisierte Kombination von Textbausteinen, die genauso gut eine Maschine hätte vornehmen können.

Mark Siemons Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die neue Technik macht die Reichweite dieser Unterscheidung nur viel bewusster. Bis in den Alltag dringt sie vor, bei den argwöhnischen Nachforschungen vieler Webseitenbetreiber („Sind Sie ein Mensch?“) etwa und erst recht bei der durch die sozialen Netzwerke entschieden verstärkten Tendenz, das fortwährende Texten als Ausdruck des erwünschten Selbst zu verstehen: „Ich als Text“, um einen Buchtitel von Thomas Meinecke zu zitieren – ein Ich, das von anderen, wie es zu sagen üblich ist, so oder so „gelesen“ werden will.