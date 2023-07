ChatGPT lernt Kölsch : Werden Dialekte jetzt unsterblich?

Künstliche Intelligenz und Dialekt hatten bisher ein eher gestörtes Verhältnis zueinander. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa verstehen und sprechen zwar viele Sprachen, mit ausgeprägten Mundarten kommen sie aber nur schwer zurecht – und zwingen daher die Dialektsprecher unter ihren Nutzern zum Hochdeutschen. Zwar gibt es eine Reihe von Dialekten, die einen leichten Vorteil in der digitalen Verständlichkeit haben, weil sie der deutschen Standardsprache, etwa durch eine vollzogene hochdeutsche Lautverschiebung, mehr ähneln als andere. Die norddeutschen Dialekte aber fallen großenteils aus dem digitalen Spracherkennungsraster heraus.

Gegenwehr gibt es in Österreich und der Schweiz, wo versucht wird, Künstlicher Intelligenz Dialekte beizubringen. Während das Softwareunternehmen Deep Search an der automatischen Erkennung des Wienerischen arbeitet, widmet sich eine Forschungsgruppe in Zürich dem Schwyzerdütschen. Die entwickelten Anwendungen sollen dann in Callcentern oder Unternehmen, die Kundengespräche aufzeichnen, zum Einsatz kommen. Auch Microsoft und Google hätten das Geschäftsfeld nicht aufgegeben, heißt es.