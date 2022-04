F.A.Z.-Reihe „Junge Köpfe“ : Wie einsam sind wir?

Mit der CDU-Politikerin Diana Kinnert sprechen Helene Bubrowski und Simon Strauß in der sechste Ausgabe der „Jungen Köpfe“ über Einsamkeit. Verfolgen Sie das Gespräch am 26. April ab 18.30 Uhr im Livestream.

Es war nie leichter, Menschen kennenzulernen als heute. Wir sind immer erreichbar, bestens vernetzt und trotzdem fühlen sich viele einsam. Wir teilen die intimsten Geheimnisse in sozialen Netzwerken und fühlen uns trotzdem nicht gesehen. Woran liegt das? Welchen Anteil haben Pandemie und Homeoffice, welche Gründe liegen tiefer? Ist der Preis der Individualisierung eine Unfähigkeit zur Anpassung?

Nach spätestens drei Tagen an Weihnachten gehen unsere Eltern uns auf die Nerven, in Beziehungen sind wir kompromisslos, auch mit Freunden streng. Ist die Unerbittlichkeit des gesellschaftlichen Diskurses auch eine Folge der Vereinzelung in einem weiten Sinne, weil wir Aussagen aus dem Kontext reißen? Diana Kinnert nennt Einsamkeit die „unsichtbarste, aber radikalste und folgenschwerste Krise unserer Zeit“. Die Briten haben ein schon ein Ministerium gegen Einsamkeit gegründet. Was kann man tun, um Menschen zu verbinden?