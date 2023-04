Aktualisiert am

Vergifteter Handschlag: Jimmy Carter (links) und Ronald Reagan am 28. Oktober 1980 nach einer vielbeachteten Debatte in der Cleveland Music Hall Bild: AP

Es war ein terroristischer Akt, der die Welt 444 Tage lang beschäftigte: Am 4. November 1979 nahmen iranische Studenten, die die islamische Revolution unterstützten, in der Botschaft in Teheran 52 Amerikaner als Geiseln. Der Demokrat Jimmy Carter war damals Präsident – und, anders als heute, unbeliebt.

Sein Image litt immer mehr, weil er die Gefangenen nicht befreien konnte; Amerika stand machtlos vor deren Leid. Einer profitierte schließlich von der Lage: Republikaner Ronald Reagan, der Carter 1980 hoch besiegte. Nun behauptet ein ehemaliger Politiker, dass Reagans Gewährsleute mit den Iranern gemeinsame Sache machten oder diese zumindest in ihrem Sinn manipulierten.