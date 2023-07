Ihr habt alle gehört, was der neue Bademeister gesagt hat: „Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends auf dem elektrischen Stuhl sitzen.“ Das hat er gesagt? Moment, wir kommen gerade aus dem tiefen Becken und müssen uns erstmal das Wasser aus den Ohren schütteln, da versteht man die Durchsagen manchmal nicht. Also, der neue Bademeister hat gesagt: „Wer mittags im Freibad Menschen angreift, muss abends vor dem Richter sitzen und abgeurteilt werden. Auch am Wochenende.“ Wieso zwischen Tat und Verurteilung ein ganzer Nachmittag liegen soll, wo doch, rein theoretisch, auch ein finaler Rettungsschuss möglich wäre, zur Not – sollte sich die Polizeigewerkschaft weiterhin weigern, in den Freibädern mit entsicherter Waffe zu patrouillieren – eben mit einem gezielt abgegebenen Schuss aus der Wasserpistole, das hat der Bademeister nicht gesagt.

Dass sich bloß nicht die Badehose aufrollt!

Und wer sagt denn, dass der zuständige Richter am Wochenende nicht gleichfalls im Freibad ist und erst aus dem Wasser geholt werden muss, schnell abtrocknen und bloß aufpassen, dass sich die Badehose beim Herunterziehen nicht aufrollt und man für einen Moment quasi nackt dasteht? So etwas will erwogen sein. Die Wirklichkeit, im Becken wie außerhalb, ist nämlich komplizierter, als ein Bademeister, der, gar nicht anders als es jungen migrantischen Männern gerne unterstellt wird, wohl selbst nicht so richtig weiß, wohin mit seinem Testosteron, denken mag.

Im Ernst: Wie kommt es, dass der designierte CDU-Generalsekretär nicht erst einige Trockenübungen absolviert, sondern gleich mit einer solchen A..bombe ins Becken springen muss? Das Profil einer bürgerlichen Partei kann man doch auch anders schärfen als mit rechtsstaatlich nicht gerade wasserdichten Ideen. Was deren Umsetzung betrifft, so käme dafür eigentlich nur Ronald Barnabas Schill in Frage, der sich nach Brasilien abgesetzt haben soll, wahrscheinlich, um an den dortigen Stränden für Recht und Ordnung zu sorgen, und der, als „Richter gnadenlos“, schon fertig werden würde mit den Freibad-Brutalos, die dann, das Cornetto Nuss vielleicht noch gar nicht ganz aufgegessen, in Badeschlappen vor ihm stehen, die tropfen dann den ganzen Fußboden voll.

Weg mit der Trillerpfeife

In der Tat sieht es im einschlägigen Neuköllner Columbiabad nicht nach geordneten Verhältnissen aus, Mitarbeiter sind in Angst und Schrecken versetzt, man selbst würde wohl lieber woanders baden gehen. Aber so ganz ohne Beweisaufnahme, die bei dem Getümmel ja dauern kann, wird es nicht gehen. Der neue Bademeister kann seine Trillerpfeife also wieder aus dem Mund nehmen, man kennt diese „Volle Härte des Gesetzes“-Töne. Wer sich etwas zuschulden kommen lässt in der Badeanstalt, der wird es schon nicht vergessen, wofür er bestraft wird, selbst wenn das Urteil nach der Badesaison ergeht. Zeit zum Trockenrubbeln sollte jeder haben.