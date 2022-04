Cannabis-Konsum : Wieso lieben Kiffer aus aller Welt Tuttlingen?

Die Ausläufer der Schwäbischen Alb reichen bis hinters Haus, durch den Ort plätschert die noch junge Donau. Oben Burgruine, unten Stadtkirche. Auf dem Hügel gegenüber thront in leuchtendem Weiß die S&B Vapor Factory, das Hauptquartier von Storz & Bickel in Tuttlingen. In seiner evangelischen Nüchternheit nicht gerade ein Ort, den man auf der internationalen Landkarte des Hip-Hops vermuten würde.

Und doch sendet das Reimkollektiv Rolling Stoned aus Miami einen musikalischen Gruß ins Südwestdeutsche. „Für alle, die es noch nicht wissen. Der Volcano ist ein super Vaporizer. Es ist der verdammte Maybach-Benz des Rauchzubehörs.“ Der Song „Volcano Funk“ huldigt der gleichnamigen Marihuana-Maschine, die vor über 25 Jahren auf Millimeterpapier in der Tuttlinger Bastlerklause von Markus Storz entstand. Die Idee dabei: Das Kraut verdampft unter Einwirkung von Hitze, ganz ohne Tabak, wie man es vom Joint kennt. Nur der reine Stoff wird in ein wohlig warmes Luftgemisch aufgelöst, das in einen Inhalierballon strömt. Klingt nach Daniel Düsentrieb, besonders wenn man weiß, dass beim Prototyp des Volcano noch ein schnöder Heißluftföhn als Anheizer diente. Auch der New Yorker Rapper Action Bronson nimmt im Video einen tiefen Zug aus der Klarsichthülle, die der Volcano wie ein hochkant stehender Zeppelin mit Cannabis-Aerosolen füllt. Da bekommt das alte Kiffer-Wort „Tüte“ gleich eine ganz andere Dimension.