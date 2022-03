Interview mit dem Drogenbeauftragten : „Cannabis ist nicht harmlos“

Im Koalitionsvertrag der Ampel steht ein scheinbar einfacher Satz: „Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Wer allerdings erwartet hat, dass man nur ein Gesetz erlassen müsse, und dann werde legal, was gestern illegal war, hat die Komplexität der Sache unterschätzt. Es wird ein langer, schwieriger Prozess. Wir haben darüber mit Burkhard Blienert, Sozialdemokrat und neuer Drogenbeauftragter der Bundesregierung, gesprochen.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton.



Herr Blienert, man schätzt, dass in Deutschland jährlich zweihundert bis vierhundert Tonnen Cannabis konsumiert werden. Wenn der Stoff legalisiert wird: Wie wollen Sie diese Mengen beschaffen?