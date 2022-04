Irina Prochorowa im Gespräch : Cancel Culture ist Teil des totalitären Bewusstseins

Aktualisiert am

Vereinsamung der Avantgarde: Die Moskauer Verlegerin Irina Prochorowa erklärt, warum Bücher über Geschichtsschreibung in Russland heute populär sind, und warum russische Intellektuelle derzeit von zwei Seiten bedroht werden.

Irina Prochorowa bringt in ihrem Verlag „Neue Literarische Umschau“ (Nowoje Literaturnoje Obosrenije) seit dreißig Jahren internationale humanwissenschaftliche Literatur auf Russisch heraus. Außerdem leitet sie gemeinsam mit ihrem Bruder Michail Prochorow die gleichnamige Stiftung, die Kulturprojekte in verschiedenen Regionen Russlands organisiert und fördert. Jetzt kann sie, die in der späten Sowjetunion groß geworden ist, jüngeren Mitarbeitern, die Freiheit gewohnt waren, die innere Logik autoritärer Regime erklären.

Schön, Sie in Moskau zu sehen, Irina, wenigstens über Zoom. Was hat sich für Sie und die Arbeit Ihres Verlags seit dem 24. Februar verändert?