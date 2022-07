Bundeswehr : Verteidigen kann sich Deutschland derzeit nicht

Wir lieben unser Leben, wie wir es gewohnt sind. Wir reisen durch die Welt, begegnen Menschen aller Kontinente. Wir können sagen, was wir denken, wir gehen auf die Straße: gegen die Erderwärmung oder für Gleichberechtigung; angstlos, sorglos und ohne jedes Risiko, misshandelt zu werden oder zu verschwinden. Wir lieben unser Leben, in Freiheit und in Wohlstand. Dabei merken wir nicht, dass wir auf einem Seil zwischen zwei Wolkenkratzern balancieren, über dem ein Gewitter aufzieht.

Lorenz Hemicker Redakteur in der Politik Folgen Ich folge





Es hätte keiner Ruinen und Kriegstoten in der Ukraine bedurft, um uns vor der Zerbrechlichkeit unserer Existenz zu warnen. Die Welt hat schon genug Sorgen. Ein Ende der Coronavirus-Pandemie ist nicht in Sicht. Der Planet wird immer wärmer, Indien meldete in diesem Frühjahr eine ungewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen über 45 Grad. An düsteren Prognosen fehlt es nicht, auch sicherheitspolitisch gibt es Kassandrarufe, die über den russisch-ukrainischen Krieg hinausgehen.