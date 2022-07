Bundeswehr und Gesellschaft : Wie sich der Blick vieler Deutscher auf ihre Soldaten verändert

Der Krieg in der Ukraine verändert den Blick vieler Deutscher auf ihre Soldaten. Einige verstehen jetzt erstmals den Zweck einer Armee. Und geraten in interessante Widersprüche.

Besucher mit Kampfpanzer Leopard 2 (Ausführung A7V) am Messestand der Bundeswehr auf der „Interschutz“ Ende Juni in Hannover Bild: Picture Alliance

Einmal stand Mandy Wagner morgens beim Bäcker, um sich vor dem Dienst noch etwas fürs Frühstück zu kaufen. Sie trug die Uniform einer Oberstabsgefreiten der Bundeswehr. Ein älterer Herr kam und drängelte sich vor mit der Begründung: „Soldaten haben ja eh nichts zu tun. Ich muss auf die Arbeit.“ Es war nur eine Kleinigkeit, ein Vordrängeln, eine verächtliche Bemerkung morgens beim Bäcker in einer Kleinstadt, aber darin lag so viel Respektlosigkeit gegenüber dem deutschen Militär, dass Wagner diesen Moment nie vergessen hat. Und weil sie Bundesvorsitzende des Verbands der Soldaten der Bundeswehr ist, registriert sie solche Stimmungslagen in der Gesellschaft sehr genau. „Der Stand als Soldat in der Gesellschaft war mehr schlecht als recht. Das nehmen auch viele andere so wahr.“

Manche Soldaten tragen die Uniform selbst nicht gern. In der Bahn zum Beispiel. Heute können Soldaten kostenlos mit dem Zug fahren, wenn sie Uniform tragen, das soll ihre Sichtbarkeit und Akzeptanz erhöhen. Früher aber wurde den Soldaten von Kameraden oft geraten, lieber in Zivil zu fahren. Weil man an den Bahnhöfen beleidigt und bespuckt wurde. „Das ist, wie wenn man einer Frau sagt: Geh nicht mehr nach 22 Uhr auf die Straße“, erinnert sich Wagner. Der Reservist Henning Kleene aus Potsdam fühlt sich in der Bahn immer wie ein „wandelndes Ausstellungsstück“, so fremd ist eine Uniform deutschen Passanten geworden. Kleene ist sich aber nicht sicher, ob er neutrale Blicke manchmal falsch interpretiert. Dass die Menschen eigentlich nur interessiert gucken, nicht abschätzig. „Ich glaube, dass viele Soldaten fast schon erwarten, dass die Gesellschaft sie ablehnt, aus welchen Gründen auch immer.“

Manchmal ist die Ablehnung von Soldaten ganz offen, zum Beispiel bei öffentlichen Gelöbnissen. Die müssen von der Polizei und Feldjägern geschützt werden, weil Gegendemonstranten versuchen, die Veranstaltung zu stören oder sogar zu verhindern. Der Moment also, in dem Soldaten nicht etwa einem Führer, einem General oder einem Minister die Treue schwören, sondern der demokratisch verfassten Bundesrepublik Deutschland und deren Volk, dessen Recht und Freiheit sie tapfer zu verteidigen geloben, wird von Demonstranten als Provokation gesehen. Sie sehen es als martialischen Pomp, als Kriegstreiberei. „Soldaten sind Mörder“, hieß eine früher gern benutzte Parole in der Friedensbewegung.

So war lange die Stimmung im Land. Schon mit dem Corona-Einsatz vieler Soldaten und der steigenden Bedrohung durch Russland in den vergangenen Jahren änderte sich viel. In Umfragen des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften ist die Akzeptanz der Bundeswehr seit 2019 um sieben Prozentpunkte gestiegen. 83 Prozent der Deutschen haben heute ein positives Bild ihrer Armee. Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar dürfte dieses Gefühl noch verstärkt haben. Der Tag bedeutet nicht nur eine neue Epoche in der europäischen Sicherheitspolitik, er veränderte auch, wie Menschen im Alltag über Krieg, Gewalt und Soldaten sprechen.

Normalerweise ist es leicht, militärische Gewalt rundheraus abzulehnen. Viele Kriege finden in moralischen Graubereichen statt. Wer stets den Waffenstillstand fordert, hat gute Argumente auf seiner Seite, auch in Afghanistan und dem Irak waren die Skeptiker mit guten Argumenten ausgerüstet. Sie hatten Verfehlungen von Soldaten, viele tote Zivilisten und fingierte Kriegsgründe auf ihrer Seite. Im Fall der Ukraine funktioniert das alles nicht. Eine Diktatur greift ein Nachbarland an, um dessen Territorium zu erobern. Wer auf moralischem Boden bleiben will, muss hoffen, dass dieser Krieg von der richtigen Seite, von den Verteidigern gewonnen wird, auch aus Eigennutz. Ein solcher Sieg würde nicht nur der Ukraine dienen, sondern auch Russland auf Jahre von ähnlichen Verbrechen abhalten, etwa im Baltikum. Zu sagen, dass ukrainische Soldaten auch für unsere Sicherheit kämpfen, ist keine hohle Phrase, wenn ihre Niederlage zu weiteren Aggressionen Russlands führen und damit auch in einem NATO-Bündnisfall enden könnte.