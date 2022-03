Merz' Vertrauensfrage : Ein Problem im Regierungssystem nach der Ära Merkel

Aktualisiert am

Oppositionsführer Friedrich Merz hat in der Generaldebatte des Bundestags vor einer Woche angekündigt, seine Fraktion werde für das Sondervermögen für die Bundeswehr nur genau so viele Stimmen abgeben, dass die Koalition mit allen Abgeordneten für das Gesetz stimmen muss – oder die verfassungsändernde Mehrheit verfehlt. Seine Fraktion sei „nicht die Ersatzbank, von der Sie sich beliebig Ersatzspieler aufs Spielfeld holen können, wenn Sie Ihre eigene Mehrheit nicht bekommen“. Ob man das für ein taktisches Spielchen in ernster Lage oder für einen genialen Schachzug hält: Es offenbart ein grundsätzliches Problem im deutschen Regierungssystem nach der Ära Merkel.

Ein parlamentarischer Bundeskanzler hat nach den Regeln dieser Regierungsform typischerweise drei verschiedene Möglichkeiten, um einen so radikalen Kurswechsel politisch abzusichern, wie ihn die sicherheitspolitische Kehrtwende von Olaf Scholz eingeleitet hat, wenn ihn, wie sich schon andeutet, die Fraktionen der eigenen Koalition nicht vollständig mittragen. Er kann zum einen schlicht versuchen, die Koalitionsparteien, die Abgeordneten und Minister mithilfe der öffentlichen Meinung auf Kurs zu zwingen und zu halten. Er kann aber auch entscheiden, dass das in der Bundestagswahl den Regierungsparteien erteilte Mandat seine Entscheidungen nicht mehr trägt, auf die Auflösung des Bundestages und Neuwahlen hinwirken und im Wahlkampf öffentlich für seine Politik werben. Und schließlich kann er die Abgeordneten seiner Koalition durch eine Vertrauensfrage zwingen, den Politikwechsel auch förmlich in einer Abstimmung mitzutragen.