FDP-Erfolg bei Jungwählern : Unser Lehrer Christian Lindner

In den vergangenen Tagen wurde in Oberstufenkursen und an Familientischen heftig diskutiert, warum die Jungen bei der Bundestagswahl so eifrig für die FDP stimmten. Offenbar zündete hier die leicht abgewandelte Pointe eines alten Wahlslogans: „Erschreckt eure Lehrer (Eltern), wählt FDP!“ Bei der regelmäßig vor Bundestagswahlen an Schulen abgehaltenen „Juniorwahl“ legte die FDP satte zehn Prozentpunkte in den Klassen sieben bis dreizehn zu, mehr als die Grünen.

Auch wenn sich die Freien Demokraten selbst nicht erstaunt über den bemerkenswerten Zuwachs auch bei den Erst- und Jungwählern zeigten, waren es zumindest ihre Anhänger im Studentenmilieu. So erzählt die neunzehnjährige Katharina K., die im zweiten Semester Philosophie, Politikwissenschaft und Wirtschaft studiert, eine Freundin habe ihr nach dem Outing, diesmal FDP gewählt zu haben, entgegengeworfen, sie sei „total unsympathisch und gebrainwasht“. In den Geisteswissenschaften gehe niemand mit seiner Vorliebe für die FDP hausieren, sagt sie; sie selbst sei davon ausgegangen, eine Minderheitenposition zu vertreten.