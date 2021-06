Marode Museen : Der Bund streckt Berlin Geld vor

Aktualisiert am

Steht auch auf der Förderliste: das Neue Museum in Berlin. Bild: dpa

Die Bundesregierung greift in die Tasche, um Berlins Museen zu sanieren: mit 11,3 Millionen Euro in diesem Jahr, rund 250 Millionen insgesamt. Der Berliner Senat müsste sich an den Kosten beteiligen, sagt aber: Uns fehlt das Geld.