Bundesgartenschau in Mannheim : Neuer Traum in alten Kleidern?

Das Gelände der Bundesgartenschau in Mannheim 1975: Blick vom Fernmeldeturm auf den Luisenpark mit Teilen des Kutzerweihers, in der Mitte das Zeltdach der C-Bühne Bild: Picture Alliance

Am 14. April öffnet die BUGA, die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim für ein halben Jahr ihre Tore. Das Format ist umstritten, und zwar aus gutem Grund: Es gibt zahlreiche misslungene Gartenschauen. Viele Umweltbewegte fürchten darüber hinaus die massiven Eingriffe in die urbane Landschaft und nicht wenige Stadtkämmerer wiederum die Folgekosten.

Aber in Mannheim gibt es mehr als Blumen und Bäume zu bestaunen. Hier ist ein städtebauliches Projekt realisiert worden, das ökologische und finanzielle Sorgen zerstreut und von der Kritik nicht zerredet werden kann. Im Zentrum der zukunftweisenden Planungen steht ein ehemaliges Militärgelände, das die US-Streitkräfte im Januar 2014 der Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben haben. Gut 60 Hektar der Fläche wurden für die Gartenschau entsiegelt und begrünt. An den Rändern entsteht dringend benötigter Wohnraum für mehrere Tausend Menschen, und ein neuer Grünzug im Nordosten bringt frische Luft in die Stadt und steigert die Lebensqualität.

Sommermärchen mit Langzeitfolgen

In das neue Konzept wird das Gelände der BUGA von 1975 vorbildlich integriert. Loriots „Jäger aus Kurpfalz“ machte seinerzeit in ganz Deutschland Werbung für die Stadt der Quadrate. Am Ende kamen mehr als acht Millionen Besucher. Die Bedenkenträger, die es auch zu jener Zeit gab, verstummten. Vor allem aber gab die Gartenschau der Stadt, die noch von den Wunden des Zweiten Weltkriegs gezeichnet war, ein neues Gesicht.

Bis heute ist Mannheim von den damals geschaffenen Parklandschaften und verschiedenen urbanistischen Maßnahmen geprägt. Wohnungen wurden in großer Zahl gebaut. Der weithin sichtbare Fernmeldeturm erhebt sich über das Ausstellungsgelände, und in der Innenstadt entstand eine weitläufige Fußgängerzone. Bewusst entschied man sich, die BUGA nicht nur im bürgerlichen Umfeld anzusiedeln, sondern auch in einen ehemaligen Arbeiterbezirk hineinzutragen. Von dem Grüngürtel in der Stadt sollten in der stratifizierten Industriegesellschaft alle Schichten profitieren.

Die BUGA 1975 war ein Sommermärchen mit Langzeitfolgen. An an­deren Orten als reine Leistungsschauen des Gartenbaus konzipiert, trat sie in Mannheim als mutiges Stadtplanungsprojekt an, das nicht nur räumliche, sondern auch soziokulturelle Grenzen überwand. An dieses ambitionierte Unterfangen knüpft die BUGA des Jahres 2023 an. Selbstverständlich lässt man es sich nicht nehmen, mit Versatzstücken an den einstigen Erfolg zu erinnern. So werden die Ausstellungsflächen während der Gartenschau mit einer Seilbahn verbunden, die auf den ikonischen „Aerobus“ verweist: Die elek­trobetriebene Schwebebahn brachte die Besucher 1975 umweltfreundlich von einem zum anderen Standort.

Doch Gartenschauen sind keine enthobenen kulturellen Veranstaltungen, sondern spiegeln die Zeitläufte. 1975 stand die Bundesrepu­blik im Zeichen der ersten Ölpreiskrise, die das seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ungebremste Wirtschaftswachstum beendet hatte. Der Soziologe Burkart Lutz formulierte prägnant, dass der „kurze Traum immerwährender Prosperität“ vorüber sei. Die Zahl der Arbeitslosen verdoppelte sich in diesem Jahr auf über eine Million, die Inflation belief sich auf sechs Prozent, und der Pleitegeier flog über das Land. Die Industriestadt Mannheim war heftig gebeutelt. In dieser Krise war das millionenschwere Städte- und Gartenbauprojekt riskant, aber der Mut zahlte sich aus.

Und heute? Die Schlagworte Erholung und Ruhe, Freizeit und Spiel, mit denen vor fast fünfzig Jahren die BUGA beworben wurde, ziehen nicht mehr. Die Grenzen des Wachstums sind genau vermessen. Der Klimawandel ist irreversibel. Die Gesellschaft zerfasert immer stärker. Armut und Not sind zurückgekehrt. Und der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den Traum andauernden Friedens in Europa zerstört. Die BUGA 2023 kann den Verlauf der Geschichte nicht ändern. Aber inmitten einer persistierenden Krise ist die ökologische Gestaltung des urbanen Lebensraums ein Zeichen der Hoffnung in einer immer düsteren Ge­genwart.