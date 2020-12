Bürgerrechtlerin und Autorin : Wer war Maya Angelou?

Oprah Winfrey schluchzte. Michelle Obama stockte kurz. Cicely Tyson heulte, was das Zeug hielt. Bill Clinton schluckte hart. Und doch sollte der Gedenkgottesdienst für Maya Angelou im Frühsommer 2014 in Winston-Salem in North Carolina ein Fest der Freude sein. Der Freude über eine Frau und über ihr Leben, das so wundersam, so reich, so überraschend und vielfältig war, dass sie selbst meistens zu lachen schien, wenn sie sprach, wenn sie sang oder tanzte oder ihre Anweisungen verteilte, darunter jene, an die ihr Sohn Guy an diesem Tag erinnerte: Was du gelernt hast, unterrichte. Was du bekommen hast, gib weiter. Manche ihrer Sätze taugten zum Kalenderspruch. Warum auch nicht.

Maya Angelou hatte gewollt, dass die, die ihren Tod betrauerten, sich über sie und darüber, wie ihr Leben verlaufen war, freuten. So wollten es auch ihr Sohn, ihre Enkel, ihre Freunde. Dass die meisten dabei weinten, war nicht nur Ausdruck ihrer Trauer. Maya Angelou war sechsundachtzig Jahre alt geworden, hatte schon lange Atemprobleme wegen eines fortschreitenden Emphysems gehabt, sie saß im Rollstuhl. Es war keine schlechte Zeit für sie zu gehen. Dass die meisten Gäste weinten, lag auch daran, dass sie sich für einen Augenblick ins Gedächtnis zu rufen schienen, wer sie möglicherweise geworden (oder vielleicht auch: geblieben) wären, hätten sie Maya Angelou nicht gekannt. Nicht gelesen, was sie schrieb. Nicht gesehen, wie sie auftrat. Nicht gehört, wie sie sprach. Nicht mit ihr gelacht.

Es wäre zum Heulen gewesen, und deshalb heulten sie kurz. Bevor sie dann, jeder Einzelne von ihnen, erzählten, was es für sie hieß, dieser erstaunlichen Frau begegnet zu sein, ihre Bücher gelesen, ihre Lektionen gelernt, ihr Vorbild bewundert zu haben. Ihre Persönlichkeit formte ihre Sprache, ihre machtvollen Worte trugen, so formulierte es Michelle Obama bei dieser Trauerfeier, „ein kleines schwarzes Mädchen von Chicagos Southside bis ins Weiße Haus“. „Niemand zuvor“, sagte sie, „hat die Schönheit schwarzer Frauen so beschrieben wie sie.“

Wer war diese Frau mit einem solchen Einfluss, deren Leben, deren Arbeit an jenem Tag noch einmal zelebriert wurden? Was war es, das sowohl eine amtierende First Lady wie auch einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten, die mächtige Frau im Zentrum eines selbsterbauten Medienimperiums wie auch eine berühmte Schauspielerin und Tausende andere, die ihnen zuhörten, zu derartiger Ergriffenheit hinriss? War es die Schriftstellerin? Ihre Lyrik, ihre Theaterstücke, ihre Reden, ihre Bücher, immerhin dreißig? Ihre Ausstrahlung, ihr Auftreten, ihr Witz, ihre Autorität? Ihr Leben als Aktivistin der Bürgerrechtsbewegung, als Freundin all der berühmten Männer, allen voran James Baldwin, aber auch Malcolm X., Dr. Martin Luther King, B.B. King, und einiger berühmter Frauen, etwa Billie Holiday und Toni Morrison, die sie sämtlich mit ihren 1,83 Metern Größe überragte? War es die Mentorin, der einige Männer und viele Frauen verdankten, dass sie ihre Sprache, ihre Stimme fanden? Dass sie, wie Oprah Winfrey bei einer weiteren Trauerfeier einige Monate später, diesmal in der Riverside Church in New York, sagte, jeder einzelnen von ihnen versicherte: „You are enough“ / Du bist genug, was hieß: Du bist gut genug?