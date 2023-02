Helfer werden diskriminiert und diffamiert, Kritiker verhaftet. In der Katastrophe versagt Erdogan komplett. Das Erdbeben nennt er „Schicksal“. Was bedeutet das für sein eigenes?

Recep Tayyip Erdogan besucht am Montag Verletzte in einem Krankenhaus in Istanbul Bild: AFP Photo / Handout Turkish Presidential Press Office

Je mehr Tage seit dem Beben vom 6. Februar vergehen, desto schlimmer wird die Bilanz. Es gibt keine Nachrichten mehr über wunderbare Rettungen. Nun werden Trümmer geräumt. Was unter von Kränen gehobenen Betonteilen auftaucht, lädt uns eine umso schwerere Bürde auf die Herzen. Zuerst wurden die Toten nach Hunderten gezählt, dann nach Tausenden, jetzt sind es Zehntausende. Im Augenblick beläuft sich die Zahl der Opfer auf mehr als 35.000. Und es sieht leider nicht so aus, dass es dabei bleibt. Bei dem Erdbeben, das zehn Provinzen traf, wurden offiziellen Angaben zufolge rund 33.000 Gebäude schwer be­schädigt, oder sie sind eingestürzt.

Das Erdbeben in der Türkei hat eine Fläche getroffen, die größer als Ungarn ist. Hier leben 13,5 Millionen Menschen, Hunderttausende wurden obdachlos. Ei­ne solche Katastrophe zu managen ist nicht einfach. Erheblich erschwert wird die Situation dadurch, dass im Vorhinein nicht das Nötige getan worden war, um Schäden des vorhersehbaren Erdbebens vorzubeugen. Ebenso wie durch das, was nach dem Beben getan oder nicht getan wurde.

Leider wird den Menschen, die ob­dachlos geworden sind, keine rasche Lö­sung geboten. Selbstverständlich ist es unmöglich, alle auf einmal unterzubringen. Die Türkei verfügt aber über eine touristische Infrastruktur mit einer Ka­pazität von rund zwei Millionen Betten. Da die Regierung jedoch nicht auf das Einkommen aus dem Tourismus verzichten will, bringt sie die Geschädigten nicht in leer stehenden Hotels unter. Stattdessen werden die Universitäten in den Onlineunterricht geschickt, landesweit. Dadurch sollen die Studentenwohnheime frei werden. Die Erdbebengeschädigten wurden aber noch nicht auf die Wohnheime verteilt. Einige ka­men bei Angehörigen unter, andere leben bei dem kalten Wetter in zu wenigen Zelten.

Helfer werden diskriminiert und diffamiert

Dies ist nicht der größte Fehler der Re­gierung. Gravierend war, die Armee nicht sofort für Such- und Rettungsarbeiten einzusetzen. In den ersten 48 Stunden wurde das Militär nicht entsandt. Tagelang, als der Palast tönte: „Wir haben alle Orte erreicht“, gab es Provinzen und Kreise, in denen der Staat nicht präsent war. Wäre die Armee mit schwerem Gerät und Hubschraubern geschickt worden, hätte die Opferzahl ge­ringer sein können. Verschüttete, die erfroren, hätten gerettet werden können. Die Katastrophenschutzbehörde AFAD wie auch die Hilfsorganisation Roter Halbmond waren in den entscheidenden Tagen recht ineffektiv.

Dass NGOs in die Bresche sprangen und Menschen an diese Organisationen spendeten, gefiel dem Alleinherrscher gar nicht. Helfer werden diskriminiert und diffamiert. Von der Opposition mit Hilfslieferungen entsandte Busse wurden gestoppt und erst in die Städte ge­lassen, nachdem sie mit Plakaten der staatlichen Präfekturen überklebt worden waren. Am ersten Tag wurden Freiwillige aufgehalten, die helfen wollten, wo der Staat nicht hingekommen war. Der türkische Ärzteverband ersuchte viermal um Erlaubnis, im Erdbeben­gebiet ehrenamtlich tätig zu werden, er­hielt vom Gesundheitsministerium aber nicht einmal eine Antwort. Der Antrag der Kammer der Elektroingenieure, in den Zeltstädten die Infrastruktur aufzubauen, wurde abgelehnt.

In den kritischen Stunden nach dem Erdbeben

Die Unfähigkeit staatlicher Organi­sation wirkte sich auch negativ auf die Sicherheit aus. Es kam zu Diebstählen und Plünderungen. Als sich Nachrichten darüber verbreiteten, erklärte der tür­kische Innenminister im Fernsehen: „Es gibt keine Plünderungen, es gibt Lügen.“ Während seiner Erklärung lief darunter auf dem Newsticker die Nachricht: „57 Personen wurden wegen Plünderungen und Diebstahl verhaftet.“

Die Regierung ist nicht imstande, die Folgen des Erdbebens zu managen, also versucht sie, über die Medien die Wahrnehmung zu lenken. Hier ist eine Whatsapp-Nachricht, die einem TV-Reporter, der live aus der Region berichtete, von seinem Sender geschickt wurde. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen: „Wir zeigen keine Aufnahmen von be­dürftigen Menschen. Auch frierende Kinder nicht zeigen.“ Etliche Sendungen mit Interviews wurden unterbrochen, als die Befragten Kritik an der Regierung äußerten. Ein Journalist wurde wegen Volksverhetzung festgenommen, weil er im Trümmerfeld mit Be­troffenen sprach. Wegen desselben Vorwurfs wurden Geschädigte festgenommen, als sie gegen den Justizminister protestierten. Gegen Dutzende Twitter-User wird ermittelt, einige wurden in­haftiert. Als die Proteste nicht verstummten, wurde Twitter, über das Verschüttete um Hilfe riefen, Freiwillige sich trafen und organisierten, verlangsamt. Und das in den kritischen Stunden nach dem Erdbeben.