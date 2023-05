Es war der Kulturstaatssekretär Vittorio Sgarbi, der am Ende des Salone Internazionale del Libro in Turin die aggressive Tonlage zu entschärfen versuchte, die in diesem Jahr prägend für Italiens wichtigste Buchmesse war. Er erzählte, er habe den scheidenden Messedirektor Nicola Lagioia angerufen und gefragt, wie er die vergangenen Tage erlebt habe: „Lagioia antwortete: ‚Es ist gut gelaufen, alle haben sich geärgert.‘“ Die Lacher im Saal waren Sgarbi gewiss.

Karen Krüger Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Anfang der Woche ist die fünfunddreißigste Ausgabe der Turiner Buchmesse zu Ende gegangen und mit ihr die Amtszeit von Nicola Lagioia. Der Schriftsteller, von dem gerade „Die Stadt der Lebenden“ (btb Verlag) auf Deutsch erschienen ist, hatte 2016 die Leitung der Buchmesse übernommen und sie zu einem Fest von internationaler Strahlkraft gemacht, das jetzt mit 213.000 Besuchern einen neuen Rekord verzeichnete. Mit ihren vielen öffentlichen Lesungen und dem reichen Rahmenprogramm erinnert sie an die Buchmesse in Leipzig. Auch verkauft werden darf auf der Messe in Turin. Deren neue Direktorin ist die 47-jährige Journalistin und Schriftstellerin Annalena Benini. Womöglich stehen ihr herausfordernde Jahre bevor, denn Italiens Kulturwelt befindet sich im Umbruch.

Jahrzehntelang wurde sie vor allem von Persönlichkeiten bestimmt, die sich dem linken Milieu zurechnen. Nun aber hat das Land eine neue Regierung, die am weitesten rechts stehende seit dem Zweiten Weltkrieg. In die Sphäre der Kultur drängen zunehmend neue Themen, Denkströme, Sprechweisen sowie Menschen, die bisher gar nicht dabei waren oder höchstens in zweiter Reihe standen. Die Vorbehalte sind auf allen Seiten groß, und das zeigte sich auch auf der Messe, wo nie zuvor so kontrovers diskutiert und so viel gestritten wurde wie in diesem Jahr. Vor allem auf den Bühnen der großen Zeitungen wie „La Stampa“ oder „La Repubblica“ ging es hart zur Sache, wurde über Meinungsfreiheit und die national fest im Sattel sitzende Regierung Meloni debattiert – und über die ihr vermeintlich oder tatsächlich innewohnende faschistische Gefahr.

Erst nach Frankfurt einladen, dann wieder ausladen

Wegen des Eklats um den Physiker und Autor Carlo Rovelli hatten die Nerven schon blank gelegen, bevor Senatspräsident Ignazio La Russa (er zeigt Journalisten gern seine Sammlung von Mussolini-Büsten) und Kulturminister Gennaro Sangiuliano, beide Parteimitglieder von Melonis „Brüder Italiens“, die Messe eröffneten. Rovelli, von dem einige Werke in deutscher Übersetzung bei Rowohlt erschienen sind, war als Redner für die Auftaktveranstaltung der Frankfurter Buchmesse 2024 vorgesehen, bei der Italien Ehrengast sein wird. Seine harsche Kritik an Verteidigungsminister Guido Crosetto auf einer Gewerkschaftsbühne am 1. Mai in Rom hatte jedoch genügt, um ihn zur Persona non grata zu erklären – und ihn wieder von der Frankfurter Buchmesse auszuladen. Wenn jemand wie Rovelli Italien in Frankfurt vertrete, könnte das zu institutionellen Peinlichkeiten führen, begründete Ricardo Franco Levi, der Präsident des italienischen Verlegerverbandes, der auch der Regierungsbeauftragte für den Ehrengastauftritt ist, die Entscheidung. Der Aufruhr in Italiens Verlagswelt und einigen politischen Parteien war gewaltig. Der Kulturminister distanzierte sich von Levi, woraufhin der die Einladung an Rovelli, nach Frankfurt zu kommen, kurz vor dem Auftakt der Turiner Messe erneuerte.