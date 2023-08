Was ist da an Altertümern unberechtigt entnommen und verkauft worden? Das Britische Museum durchläuft eine der schwersten Krisen seiner Existenz. Bild: EPA

Der deutsche Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Amt niederlegen, sagte Fischer, sobald das Kuratorium des Museums einen Übergangsnachfolger eingesetzt habe. Fischer zieht die Konsequenz aus der unzureichenden Beachtung wiederholter Hinweise auf umfassende interne Diebstähle. Bis zu 2000 Objekte sollen aus dem Museum entwendet worden sein.

Das Museum werde stärker aus der äußerst gravierenden Situation hervorgehen, in der es sich jetzt befinde, sagte Fischer. Doch sei er zu dem Schluss gekommen, dass sein Verbleib im Amt von der nötigen Aufklärung ablenke. Der in Griechenland weilende Kuratoriumsvorsitzende des Museums, George Osborne, bescheinigte Fischer, er habe die Fehler, die gemacht worden seien, ehrenhaft eingestanden. Niemand ziehe Fischers Integrität, seine Hingabe zu seinem Beruf und seine Liebe zum Museum in Zweifel.

Der gebürtige Hamburger Fischer, der das Museum seit 2016 leitet, hatte bereits vor einem knappen Monat seinen Rücktritt in Aussicht gestellt – allerdings erst für nächstes Jahr. Konkrete Gründe für diesen Schritt wurden damals nicht genannt. Das Museum hat stets „kategorisch“ bestritten, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen dem geplanten Ausscheiden des Direktors und den knapp zwei Wochen später mit einer Pressemitteilung bekannt gegebenen Diebstählen, die im Juli zur Entlassung des Museumsmitarbeiters Peter Higgs geführt hatten.

Die Polizei hat am Dienstag einen Verdächtigen vernommen, dessen Namen sie nicht bekannt gab. Der in der Öffentlichkeit als vermeintlicher Täter benannte Peter Higgs bestreitet die Vorwürfe. Seit der Fall publik geworden ist, jagt eine Enthüllung die nächste.

Das Museum ist vor allem unter Druck geraten, weil es von dem Antiken-Kenner und Händler Ittai Gradel seit Februar 2021 Hinweise über Diebstähle erhielt. Seine Informationen deuteten darauf hin, dass nur jemand mit Zugang zum Depot des Museums die Diebstähle verübt haben könne. Gradel untermauerte seinen Verdacht, dass Peter Higgs, zuletzt Leiter der Abteilung für griechische und römische Kunst, Gemmen aus der Sammlung des Museums zu Spottpreisen auf eBay unter dem Namen „Sultan1966“ angeboten habe. Das British Museum jedoch wimmelte Gradel ab. Eine ausführliche Korrespondenz zeigt, wie hochmütig der stellvertretende Direktor des Museums, Jonathan Williams, Gradel wiederholt abblitzen ließ. Dem Kuratorium des Museums wurde derweil versichert, dass eine gründliche Untersuchung keine Unregelmäßigkeiten festgestellt habe. Und Williams schrieb Gradel, seine Behauptungen seien haltlos.

Eine 2022 vorgenommene Rechnungsprüfung stellte dann jedoch fest, dass unzählige Objekte fehlten. Eine genaue Zahl ist nicht genannt worden, doch wird sie auf bis zu 2000 geschätzt.

Der zurückgetretene Direktor Fischer gestand am Freitagnachmittag ein, dass das Museum nicht adäquat auf die Warnungen von 2021 reagiert habe. Als Direktor liege die Verantwortung für dieses Versagen letztlich bei ihm. Er bedauerte auch, seine eigenen „fehleinschätzenden Bemerkungen“ über Gradel. Am Mittwoch noch hatte Fischer in seiner ersten öffentlichen Äußerung seit Bekanntwerden des Skandals Gradel unterstellt, er habe dem Museum das volle Ausmaß der Diebstähle vorenthalten. Fischer hatte gesagt, es bestehe Grund zu der Annahme, dass „die Person, die Bedenken angemeldet hatte, viel mehr Gegenstände in ihrem Besitz hatte“ und es frustrierend sei, „dass uns das damals nicht offenbart wurde, weil es unseren Untersuchungen geholfen hätte“.

Am Freitag sprach Fischer Gradel dann sein aufrichtiges Bedauern aus und erklärte, er wolle seine Bemerkungen zurücknehmen. Zuvor hatte Gradel erwogen, Fischer wegen Rufmords zu verklagen. Aus Gradels seit Februar 2021 ans Museum gerichteter Korrespondenz geht eindeutig hervor, dass es sich bei den Diebstählen im British Museum um mehr als nur einige Objekte handelte. In seinem ersten Brief an Williams gab Gradel zu bedenken, die von ihm belegten Fälle seien bloß die Spitze des Eisbergs. Die Warnung wurde ignoriert.

Gradel, der sich selbst als obsessiven Antiken-Liebhaber beschreibt, hatte das Museum indirekt schon 2020 darauf aufmerksam gemacht, dass Objekte aus der Sammlung von jemandem unter dem Pseudonym „Sultan1966“ bei eBay zum Verkauf angeboten würden. Damals ermutigte er einen Händler, das Museum zu informieren, dass er das Fragment einer Plasma-Gemme erworben habe, die Gradel aus dem 1926 veröffentlichten Bestandskatalog der Gemmen und Kameen des Museums kannte.

Der Händler setzte das Museum im Juni 2020 darüber in Kenntnis, konnte das Fragment wegen der Corona-Pandemie dem Museum jedoch erst im Mai 2021 überreichen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätten Verantwortlichen hellhörig werden müssen. Doch scheint das British Museum auch dann noch der Sache nicht weiter nachgegangen zu sein. Es habe, sagt Gradel, auch seine späteren Hinweise unter den Teppich gekehrt. Der in Dänemark lebende Antiken-Händler sagt, das Museum habe ihn wie einen Dorftrottel behandelt.

Kritiker fordern, dass nicht nur der Direktor des British Museum, Hartwig Fischer, sondern auch sein Stellvertreter, Jonathan Willams, der die Hinweisgeber auf die kapitale Diebstahlserie abgewimmelt hatte, zurücktreten müsse. Der Rücktritt steht noch aus.