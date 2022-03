Karibische Lehren : Britische Monarchie in Zeiten des Wandels

Zu Ehren des vor einem Jahr verstorbenen Prinzen Philip hat Britannien am Dienstag eine Reise in die Vergangenheit unternommen. Sechs Trompeter bliesen zum Eintritt der Königin beim Gedenkgottesdienst für ihren Mann in der Abtei von Westminster eine Fanfare. Dann stimmte die Orgel den einleitenden Hymnus an, während die Monarchin am Arm ihres die Öffentlichkeit sonst meidenden zweiten Sohnes Andrew zu ihrem Platz vor dem Altar schritt, ein Sinnbild des stoischen Durchhaltens angesichts der Widrigkeiten des Alters. Die von Ralph Vaughan Williams vertonten Worte aus John Bunyans „Pilgerreise“ waren wie auf den Prinzgemahl zugeschnitten: „es gibt keine Entmutigung, die ihn jemals von seiner erklärten Absicht abbringen könnte“. Der Dekan von Windsor pries den Prinzen als Mann von Integrität, Standhaftigkeit und Zielstrebigkeit, verschwieg aber weder dessen Ungeduld noch die Neigung zu mitunter verletzender Kritik. Es bedarf keiner besonderen Vorstellungskraft, um sich auszumalen, wie der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg haltende Prinz auf die Absicht seines Enkels Prinz William reagiert hätte, sich von der Maxime des Königshauses „never complain, never explain“ loszusagen.

Wie eine Band, die niemand mehr hören will

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London.

Diese den Medien signalisierte Verschiebung war eine Reaktion auf die vielerorts als missglückt empfundene Reise des Herzogs und der Herzogin von Cambridge in die Karibik, die anlässlich des 70. Kronjubiläums der Königin als Charmeoffensive angesichts erstarkender republikanischer Tendenzen in den ehemaligen Kolonien geplant worden war. Kommentatoren haben von einer PR-Katastrophe gesprochen. Jan Moir, Kolumnistin der monarchietreuen „Daily Mail“ verglich die Reise mit der Abschiedstournee einer Band, die feststellt, dass niemand ihre Hits mehr hören möchte. Obwohl das königliche Paar überall bejubelt wurde, machten die vom Kolonialvermächtnis bestimmten Schattenseiten der Visite Schlagzeilen: die kurzfristige Absage des Besuchs einer Farm auf Belize wegen Protesten gegen Land- und Landerechte; die Erklärung des jamaikanischen Präsidenten, die Königin nicht mehr zum Staatsoberhaupt haben zu wollen; Forderungen nach Entschuldigungen und Reparationen für die Sklaverei; das verstörende Bild der durch einen Zaun von den Cambridges getrennten Kinder, die ihre Hände wie Gefangene durch den Maschendraht streckten.